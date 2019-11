Declaraţia preşedintelui PSD, Viorica Dăncilă, după învestirea unui nou guvern

Am văzut în Parlamentul României încununarea tuturor manevrelor și jocurilor politice făcute de președintele Iohannis pentru preluarea puterii și pentru subordonarea Guvernului.

S-a desăvârșit această operațiune ilegitimă de confiscare a puterii executive de către Președintele României, această dorință oarbă de a-și impune propriul Guvern pe care să-l poată comanda politic.

4 noiembrie este o zi neagră pentru democrație, este ziua în care președintele Iohannis, cel care a călcat Constituția României în picioare și a ignorat complet deciziile Curții Constituționale, a reușit să își impună locotenenții la Palatul Victoria.

Și vorbim inclusiv de oameni propuși la ministere cheie, care au fost respinși în mod rușinos la audierile din comisiile de specialitate, oameni menținuți la aceste portofolii într-un dispreț total față de instituția Parlamentului.

Este o situație fără precedent care scoate la lumină cinismul acestui candidat agresiv, Klaus Iohannis, precum și bătaia de joc, a sa și a Guvernului său, față de instituțiile statului și de lege. Avem un președinte anti-democrație și anti-Constituție, dar cel mai grav este că avem un președinte care lucrează împotriva românilor.

Singurul lucru pe care președintele îl clamează în mod obsesiv este „Să dispară PSD!”, acest discurs extremist și periculos. Să dispară și pensionarii, domnule Iohannis? Și bolnavii care au nevoie de spitale? Și angajații la stat? Să dispară și salariul minim? Și agricultorii, ca să nu mai fie nevoie de subvenții sau irigații? Dacă ne uităm în programul Guvernului dumneavoastră, asta vedem. Că veți abandona creșterile de pensii și salarii prevăzute de noi, veți comasa spitale, vreți să modificați Legea salarizării așa încât să reduceți salariile din sistemul public, vreți să creșteți tarifele pentru populație la gaze naturale și energie electrică prin înlăturarea plafoanelor din OUG 114.

Asta vreți, domnule Iohannis și domnule Orban, împreună cu miniștrii dumneavoastră, care n-au fost în stare să spună ce vor să facă și cum, și au picat la votul din comisii!

Vă ascundeți în spatele unor formulări de toată jena în acest program, crezând că vă veți putea eschiva la nesfârșit și că oamenii nu înțeleg. Îi jigniți, domnule Iohannis. Oamenii înțeleg foarte bine ce înseamnă de exemplu „comasarea spitalelor”. O înțeleg și o cunosc, pentru că au mai văzut-o în timpul guvernării Boc când ați venit și ați făcut prăpăd în această țară!

Și acum veniți la fel, cu aceleași măsuri crude, tăieri și concedieri, dar le ascundeți în spatele unor exprimări vagi și neclare, crezând că veți scăpa la votul din 10 și 24 noiembrie. Crezând că oamenii nu vor apuca până atunci să vă vadă așa cum sunteți, neputincioși și nepricepuți în a guverna. Dar oamenii văd și vă vor face să plătiți la vot.

De acum, Partidul Social Democrat intră în mod oficial în opoziție. Și ne vom asuma cu maximă seriozitate toate responsabilitățile care decurg din acest rol.

Și dacă tot vorbim de responsabilitate și de asumare, aș vrea să fie foarte clar că, în conformitate cu decizia luată în ultima ședință a Comitetului Executiv, toți cei care au trădat la acest vot au fost deja excluși din Partidul Social Democrat. Așa e normal și așa e corect față de toți românii care și-au pus încrederea în noi.

Eu garantez că vom fi cea mai grea opoziție pe care acest Guvern improvizat o poate avea. Acest Guvern-ghilotină, cel mai vulnerabil Executiv de după 1989 la șantajul grupurilor de parlamentari trădători, un guvern slab și expus corupției.

Vom lupta împotriva lor pentru drepturile românilor, care nu au de ce să accepte să trăiască într-o teamă continuă pentru ziua de mâine. Românii nu vor să se trezească pe drumuri sau fără bani de mâncare, medicamente și facturi, fără spitale, fără drepturile pe care le au și pe care Klaus Iohannis și acest Guvern le refuză.

Singura miză pe care au avut-o a fost să dea jos PSD, partidul care a crescut pensiile și salariile, care a majorat salariul minim, care a redus TVA-ul și a crescut Produsul Intern Brut. Acel PSD care a investit în toate spitalele județene și a realizat peste 16.000 de proiecte de investiții pentru dezvoltarea comunităților locale. Cel care a dus șomajul la cel mai mic nivel de după Revoluție și a sprijinit zeci de mii de tineri să își deschidă o afacere aici, în România.

Scopul acestui nou Executiv este de a-i da lui Iohannis un nou mandat, nu de a guverna. Iar asta este un afront îngrozitor la democrație. Acum, avem voința unui singur om care acaparează România și toate instituțiile sale, în acest demers monstruos de a subordona orice putere. De a subordona românii și a-i vedea cu capetele plecate. Avem un președinte dictator, un președinte abuziv care și-a pus în cap să spulbere orice forță care i se opune, orice principiu și orice lege în calea sa către putere.

Eu nu vreau ca românii să plece capul în fața nimănui. Nu mai vreau să piardă din ceea ce au strâns până astăzi, așa cum s-a întâmplat în timpul guvernării PDL. Și pentru asta vom lupta cu toate forțele, pentru că, deși Iohannis a reușit să dărâme guvernul PSD, nu va reuși niciodată să facă să dispară acest partid care are grijă de români, care îi reprezintă pe cei ce au nevoie să fie reprezentați și sprijiniți, acest partid care a stat întotdeauna alături de oameni și printre oameni. Nu ascuns în turnul de fildeș de la Cotroceni.

Ce ați făcut în acești 5 ani, domnule Iohannis?

Nu v-am văzut nici măcar o dată să vizitați un cămin de copii, un azil de bătrâni, un spital sau măcar un sat românesc, pentru a vedea care sunt problemele reale ale oamenilor. Ce ați realizat, domnule președinte, în ultimii 5 ani pentru români? Cu ce le-ați făcut viața mai bună?

De ce ar mai vrea românii să vă aleagă pentru încă 5 ani în care, ori că sunteți, ori că nu, pentru ei e același lucru? Pentru că activitatea, implicarea și munca dumneavoastră nu se văd, domnule președinte, niciodată. Ce se vede e doar ambiția pentru putere, încălcarea legilor și disprețul pentru români și pentru această țară pe care o ponegriți în afara granițelor de câte ori aveți ocazia.

Domnul Iohannis și toți ceilalți bravi politicieni care au girat acest Guvern al tăierilor și al sărăcirii României vor plăti la vot. Eu nu abandonez această luptă și nu îmi plec capul în fața acestui președinte dictator, așa cum o fac ceilalți, care au dovedit că nu sunt în stare să îi țină piept și să-l împiedice să confiște puterea. Vedem astăzi candidați la Președinția României care stau drepți la comanda lui Iohannis și vedem partide care și-au abandonat candidatul pentru Guvernul lui Iohannis.

Eu, însă, voi continua să lupt cu acest mare șef de stat, care fuge acum de o confruntare directă cu mine. Încă vă aștept, domnule Iohannis, să stăm în fața românilor și să le spunem ce am făcut fiecare în ultimii ani pentru ei, pentru copiii lor, pentru traiul lor de zi cu zi.

Aveți curaj, domnule Iohannis! Românii merită o explicație pentru tot ceea ce ați făcut sau n-ați făcut în acest mandat ratat la Președinția României.

Și pregătiți-vă, domnule președinte. Mai aveți 20 de zile la Cotroceni, 20 de zile până când veți afla că România nu e oarbă, România nu doarme și nu e absentă, așa cum ați fost dumneavoastră timp de 5 ani. Dacă nu ați putut face nimic bun pentru această țară, o vor face românii la votul din 24 noiembrie, când vor alege să oprească ascensiunea periculoasă și setea de putere a unui dictator, a unui om care își sabotează și își lovește propriul popor.

Vă mulțumesc!

Întrebare: Veți merge să îl primiți pe premierul acum votat?

Viorica Dăncilă: Nu. Cred că domnul Iohannis i-a arătat deja drumul, i-a pus oameni care să îi arate direcția, cum s-a întâmplat la Podișor, așa că va nimeri Palatul Victoria și biroul.

Întrebare: Nici ceilalți miniștri nu vor merge să predea ștafeta?

Viorica Dăncilă: Ceilalți miniștri trebuie să predea.

Întrebare: Nu trebuie un proces de predare-primire între fostul și actualul premier?

Viorica Dăncilă: Nu e obligatoriu. Am lăsat totul la zi. Dacă va fi nevoie, voi preda, știu că am lăsat în acest moment toate lucrurile în ordine și am făcut tot ce am putut pentru români. Dacă este nevoie să merg și să predau, voi face acest lucru.

Mulțumesc întregului cabinet, mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat și am convingerea că fiecare coleg și colegă din cabinet s-a implicat și a făcut lucruri bune pentru români și România, cum am convingerea că toți miniștrii vor urmări foarte atent ceea ce se întâmplă de acum înainte, vor monitoriza foarte atent și vor fi necruțători atunci când se ia o decizie împotriva românilor.

Mulțumesc!

