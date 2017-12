Declaraţie contradictorie în dosarul lui Omar Hayssam

Unul dintre martorii audiaţi, ieri, de instanţa Curţii de Apel Oradea în dosarul fugii lui Omar Hayssam, respectiv menajera acestuia din perioada 1999 - 2008, Mioara Rusu, a declarat că cetăţeanul sirian a fost în România „cel puţin” până pe 3 iulie 2006. Declaraţia femeii a contrazis spusele procurorilor care au susţinut că Hayssam a fugit din România în noaptea de 29 spre 30 iunie 2006. „În perioada 1-3 iulie 2006 am fost cu ei la casa din Snagov. Era sfârşit de săptămână, am fost să-i ajut cu mâncarea şi curăţenia la Snagov. Lui Hayssam i-a fost rău atunci, îmi aduc aminte, am încercat să-l ajutăm cum am putut, şi eu, şi soţia lui. Nu a vrut să chemăm Salvarea, a zis că va merge la medic după ce se întoarce la Bucureşti. Îmi aduc aminte pentru că în perioada respectivă mă pregăteam pentru parastasul surorii mele. A fost ultimul week-end în care l-am văzut. După aceea am plecat acasă, la parastas, iar când m-am întors nu l-am mai văzut”, a declarat Mioara Rusu. Alt martor propus de avocaţi a fost bona Adriana Martin, angajată de fratele mai mic al fugarului, Omar Mucles. Ea a spus că în seara de 29 iunie, când se presupune că Omar Hayssam a fost îmbarcat de fraţii săi pe vasul Iman T, Mucles şi fratele său Mahmoud s-au uitat la un meci de fotbal. „Reţin acest amănunt pentru că erau mai mulţi, veniseră cu mai mulţi prieteni”, a afirmat bona.

SUSŢINUT DE FOŞTII ANGAJAŢI Următoarele două persoane audiate, secretara lui Omar şi una dintre contabilele firmei City Center, au avut declaraţii contradictorii. În timp ce Mihaela Bulearcă, funcţionar economic în firma City Center, a afirmat că, pe 28 iunie 2006, Omar Mucles a venit ca de obicei la serviciu şi a semnat documentele care urmau să fie depuse la bancă la ora 12.00, Maria Nica, secretara lui Mucles, a spus că, pe 28 iunie, cei trei fraţi Omar au venit mai târziu la serviciu deoarece s-au întors de la un termen de judecată al unui proces pe care îl avea Omar Hayssam. Avocatul armatorului Tartousi Mustafa, proprietarul vasului Iman T, cu care Omar Hayssam ar fi fugit din ţară, judecat în acelaşi dosar, a anunţat că la termenul din iulie va aduce doi marinari de pe vas, pentru a demonstra că, pe 29 iunie 2006, la bordul navei s-a aflat doar personalul de navigaţie. Potrivit anchetatorilor, la sfârşitul lunii noiembrie 2007, procurorii i-au trimis în judecată pe Mustafa Tartoussi, Mucles şi Mahmoud Omar, pentru înlesnire a ieşirii din ţară a unei persoane despre care se cunoştea că este cercetată pentru infracţiuni de terorism, precum şi pe Omar Hayssam, pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 23-30 iunie 2006, Mustafa Tartoussi ar fi planificat şi înlesnit, împreună cu Omar Mahmoud şi Omar Mucles, ieşirea frauduloasă din România a lui Omar Hayssam, deşi cunoştea faptul că acesta a fost trimis în judecată pentru acte de terorism prin organizarea şi finanţarea operaţiunii de răpire a trei jurnalişti români în Irak.