Declaraţii după meciul Olanda - Brazilia 2-1

„Acum doi ani am spus că suntem într-o misiune şi poate au fost unele zâmbete, dar ţelul nostru este încă să fim campioni mondiali. Încă mai cred în acest obiectiv. Am fost bucuros că scorul a fost doar 1-0 la pauză, pentru că apoi am arătat cât de bine putem juca fotbal. În a doua repriză am avut patru sau cinci ocazii de a marca. Brazilia a început mai bine meciul, a avut mai mult iniţiativa, dar în a doua repriză noi am atacat mai mult. Acum aşteptăm următorul meci. Diseară (n.r. - vineri seară) sărbătorim, dar pe urmă ne apucăm din nou de treabă”, a spus Bert van Marwijk, selecţionerul Olandei.

„Este un sentiment fantastic să elimini o echipă mare, una dintre cele mai bune echipe din lume. Am făcut o treabă bună. Prima noastră repriză a fost una dificilă, am fost conduşi, iar Stekelenburg a avut o paradă superbă la şutul lui Kaka. La pauză, ne-am spus că trebuie să ne îmbunătăţim jocul şi să punem mai multă presiune pe apărarea brazilienilor. Am continuat să credem în noi. Bineînţeles, am eliminat Brazilia, dar important e şi că am ajuns în semifinale. Trebuie să sărbătorim puţin, dar nu vom exagera, pentru că avem planuri mari în Africa de Sud. Distincţia de omul meciului este una care mă onorează, dar performanţa este una colectivă”, a declarat Wesley Sneijder.