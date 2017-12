Declaraţii moderate de ambele părţi

Victor Piţurcă, selecţioner România: “Cîştigul rămîne punctul care poate să fie foarte important în viitor, dar sînt mîhnit pentru că am avut jocul la dispoziţia noastră. Am fost aproape de un rezultat care ne propulsa în fruntea clasamentului grupei. Rezultatul a fost totalmente la mîna noastră, am avut două goluri, dar am tratat multe momente din defensivă cu uşurinţă. Am făcut prea repede pasul înapoi, nu am ţinut mingea în posesie. La 2-0 trebuia să încercăm să jucăm, dar am avut în faţă o echipă extraordinară”.

Florentin Petre: “Am avut un început extraordinar de meci, i-am surprins cu presingul nostru. Le-am dat o palmă celor care nu au crezut în mine, sînt fericit că am marcat un gol împotriva unei echipe mari. Nu merită să vorbesc mai mult despre cei care m-au contestat, voiau să îşi bată joc de mine, acum sînt ca struţii care trebuie să bage capul în pămînt”.

Dorin Goian: “Dacă intram cu 2-0 la pauză, cu greu ne mai puteau egala. Mă bucur că am marcat, dar bucuria e doar pe jumătate, pentru că atunci cînd conduci cu două goluri şi eşti egalat, îţi pare rău. Am întîlnit o echipă foarte puternică, iar în repriza a doua ne-am retras doar pentru că aşa a curs jocul, nu pentru că am vrut noi. Franţa a pasat foarte bine şi a pus presiune pe noi. E o grupă echilibrată, e foarte bine că păstrăm încă şanse după acest meci, iar dacă vom lua şase puncte din următoarele două meciuri, vom fi foarte bine. Sînt sigur că ne vom reveni şi vom ajunge la Mondiale”.

Cristian Chivu: “Am început bine meciul, am marcat de două ori, iar la 2-0 ne-am speriat puţin, ne-am retras în apărare şi am luat un gol care putea fi evitat. Altfel era dacă am fi intrat cu 2-0 la pauză. Ne-a fost greu în repriza secundă să ne creăm ocazii, pentru că am fost presaţi de francezi, care au făcut un presing foarte bun. Golul doi al lor îl consider imparabil. Oricum, e un punct important în economia acestei calificări şi să nu uităm că Franţa este principala favorită la cîştigarea grupei”.

Adrian Mutu: “Am jucat foarte bine în primele 30 de minute. Aşa cum ne-am propus de la început, am forţat în acest interval şi am marcat două goluri. E un rezultat echitabil pentru că echipa Franţei este mult mai puternică decît a noastră. Are un joc de pase extraordinar, în a doua repriză a venit peste noi şi aşa ne-a egalat”.

Raymond Domenech, selecţioner Franţa: “După ceea ce am văzut în meciul cu Serbia şi în a doua repriză a celui cu România, am certitudinea că ne putem califica. Există ceva foarte puternic la această echipă, odată cu venirea acestor tineri jucători. În primul sfert de oră al jocului am fost îngrijorat. Am avut emoţii atît din cauza calităţii adversarului, dar şi din cauza accidentării lui Patrick Vieira. În repriza a doua, am demonstrat, în faţa unui adversar puternic, că echipa Franţei are un viitor în aceste calificări. Cele patru puncte pe care le avem în acest moment ne menţin în cursă. Calificarea se va juca pînă la ultimul meci”.

Franck Ribery: “Am avut un început de meci foarte dificil. După aproximativ un sfert de oră era 2-0 şi ştiam că o să fie greu să revenim în joc, mai ales contra României, care a jucat foarte retras cu toţi fotbaliştii, iar terenul nu a fost uşor. Golul marcat înainte de pauză ne-a ajutat. Am demonstrat că avem o mentalitate puternică. Românii ne-au surprins şi am avut probleme. La pauză am discutat între noi, ştiam că trebuie să egalăm şi chiar puteam să cîştigăm. Sîntem mulţumiţi de punctul obţinut”.

Yoann Gourcuff: “Antrenorul cu portarii al echipei, Bruno Martini, m-a sfătuit să şutez de la distanţă în timpul meciurilor, iar printr-o astfel de execuţie am reuşit primul meu gol la echipa naţională”.

Gică Hagi: “Am jucat foarte bine, dar din păcate le-am dat foarte multe spaţii după 2-0. S-au făcut lucruri bune, dar şi mai puţin bune în acest meci. Franţa a arătat că este un adversar valoros şi cred că e bun şi punctul luat.”