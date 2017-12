Declaratii

Ponta

“Guvernul nu mai are legitimitate”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a taxat fără milă declaraţiile lui Boc din timpul dezbaterilor moţiunii, spunând că premierul nu a înţeles că măsurile de tăiere a pensiilor afectează 6 milioane de oameni. Ponta i-a acuzat pe parlamentarii puterii că sunt mai “obtuzi”, “încăpăţânaţi” şi “ilogici” decât minerii care au intrat în legislativ în 1990, însă nu sunt la fel de săraci ca aceştia. Ponta s-a arătat dezamăgit de faptul au lipsit doar opt voturi pentru ca Boc să fie demis din nou de Parlament: “Vreau să susţin ceea ce preşedintele Băsescu a spus în 2007, anume atunci când o moţiune împotriva guvernului Tăriceanu a fost votată de mai mulţi parlamentari decât îl susţineau: acest guvern nu mai are legitimitate dacă este susţinut de doar 197 de oameni, în timp ce 228 au votat împotrivă; este un Guvern nelegitim care nu va reuşi să facă niciun lucru bun pentru ţară”. Liderul PSD a mai precizat că Opoziţia mai are dreptul la o moţiune de cenzură în această sesiune şi că va face tot posibilul pentru a lupta să-i ajute pe oameni

Boc

“Nu simt o bucurie, simt o imensă responsabilitate”

Premierul Emil Boc a fost întrerupt de mai multe ori în timpul discursului său de către huiduielile opoziţiei, însă el a continuat să susţină că, fără aceste măsuri de austeritate, alternativa este “incapacitatea de plată a ţării” şi riscul de a fi nevoie de un împrumut de peste 11 miliarde de euro, la un deficit de 9,1%. După respingerea moţiunii, Boc a declarat că acesta nu este “neapărat” un motiv de bucurie pentru el, ci simte “o imensă responsabilitate” pentru că măsurile care urmează să fie puse în practică sunt “dureroase şi nepopulare”. Premierul a evitat să precizeze şi ce măsuri va lua conducerea partidului faţă de parlamentarii democrat-liberali care au votat moţiunea de cenzură.

Antonescu

“Trăim în dictatură”

Preşedintele PNL Crin Antonescu a susţinut, ieri, că România are “un dictator”, care nu e un preşedinte, în care “cetăţeanul învestit cu demnitatea supremă afirmă că a luat decizia pensiei minime sub influenţa băuturilor alcoolice”: “Spun că e un dictator pentru că numai un dictator poate hotărî şi anunţa o ţară întreagă de unde, cum şi cât se taie din veniturile cetăţenilor fără să se consulte cu Guvernul, cu mediul de afaceri. Numai un dictator poate face asta şi Traian Băsescu o face. Azi suntem acolo unde a dictat Traian Băsescu în 6 mai să fim. Avem acest dictator care se substituie Guvernului, care ne spune cine e gras, cine e slab, avem acest om cocoţat la Cotroceni pe un maldăr de linguşeli”. El a apreciat că “ţara e o rană” şi are nevoie să se pună capăt acum “delirului şi putrefacţiei portocalii”, transmiţându-i premierului că toată lumea spune că el conduce un Guvern dezastruos. Potrivit liderului PNL, este o minciună faptul că nu există alte soluţii decât cele propuse de guvernanţi.

Tăriceanu:

Premierul, “un biet activist şcolit la şcoala UTC”

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat aspru, ieri, prestaţia primului-ministru: “Lui Boc (...) nu-i spun nici domn, nici prim-ministru, pentru că, după discursul de astăzi, ne-a arătat că nu poate fi vorba de domnul Boc, ci de un biet activist de partid şcolit la şcoala UTC, care e în stare numai să livreze lozinci şi sloganuri. Este penibil că avem în România un astfel de om care ocupă funcţia de prim-ministru într-o ţară care se vrea europeană. În legătură cu titulatura de prim-ministru nu îi putem spune „prim-ministru” unui personaj căruia preşedintele îi dă peste mânuţe, colegii de Guvern îi dau peste picioruţe şi el săracu’ se gândeşte cum a ajuns în poziţia asta şi ce să facă. Ne-a demonstrat astăzi că nu ştie ce să facă, a luat cea mai incorectă măsură posibilă din tot evantaiul de măsuri legate de reducerea cheltuielilor bugetare”. El a adăugat că, dacă ar trebui să se ia după acuzele lui Boc, atunci el şi colegii săi ar trebui să se ascundă sub băncile Parlamentului pentru că au “majorat salariile şi pensiile”.

Ţopescu

“Aţi condamnat pensionarii la moarte “

Senatorul PNL Cristian Ţopescu le-a spus parlamentarilor că dacă vor fi de acord cu măsurile crude ale Guvernului vor condamna pensionarii la moarte lentă, şi vor avea probabil coşmaruri în care un bătrân care ar putea fi părintele sau bunicul lor, îi va implora în lacrimi să-l lase să trăiască: “Un pensionar din România care nu are un copil sau un nepot care să-l susţină financiar este condamnat la moarte lentă”.

Şova

“Guvernul Boc, cel mai incompetent”

Senatorul PSD Dan Şova a fost cel care a citit moţiunea de cenzură a opoziţiei. El a arătat că măsurile de austeritate propuse de Guvernul 4 “vor atinge aproape 15 milioane de români şi vin din partea unui Guvern care, evident, nu îi mai poate conduce pe români”. El le-a transmis parlamentarilor puterii că ”Guvernul dvs., care este al lui Traian Băsescu, nu al cetăţenilor, este incapabil să conducă ţara în actuala situaţie de criză economică.” Şova a apreciat că “Pachetul de măsuri este un grav atentat la siguranţa socială a românilor.” Senatorul a spus că “preşedintele-jucător a transformat România în parcul său de distracţii. Traian Băsescu a devenit purtătorul de cuvânt al Guvernului. Legea pe care o discutăm acum a fost anunţată, încă de pe 6 mai, de Traian Băsescu”. În opinia sa, “Guvernul Boc 3 este cel mai incompetent Guvern pe care l-am avut vreodată, accentuând criza multiplă pe care a provocat-o în România - economică, socială şi morală. Adevarata miză a actualului regim a fost, luni în şir, nu scoaterea României din criză, ci lupta pentru putere.”

Severin

“Nu-mi asum mutările altora în plic”

Senatorul Georgică Severin, unul din pedeliştii care au votat pentru moţiune, a spus că nu-şi asumă “mutările altora”: “Pachetul de măsuri anti-criză a fost realizat într-un laborator discret al Palatului Cotroceni şi pasat în plic Guvernului. (…) Eu sunt de acord să fiu solidar cu orice măsură pe care o cred corectă şi să mi-o asum, dar să fiu şi consultat. Nu-mi place să-mi asum mutările altora în plic, care pe urmă fug de zona răspunderii”. El s-a arătat conştient că încalcă statutul partidului, dar s-a declarat şi mai conştient că “aceste măsuri preconizate acum de Guvern” sunt incomplete şi nu vor ajuta cetăţenii României.

Voicu

“Moral, noi am dărâmat Guvernul astăzi”

Purtătorul de cuvânt al PNL Mihai Voicu a declarat ieri, că voturile “pentru” moţiunea de cenzură demonstrează că, din punct de vedere moral, Guvernul este “terminat”: “A fost o înfrângere şi mai multe victorii. Din nefericire, dacă miza ar fi fost doar căderea Guvernului, poate nu mi-ar fi părut atât de rău, dar miza era şi programul de măsuri aberante, pentru asta chiar îmi pare rău că ne-au lipsit cele opt voturi”. El a precizat că PNL va ataca la CCR Legea adoptată prin respingerea moţiunii de cenzură, liberalii având deja strânse semnăturile necesare.