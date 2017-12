Declaraţiile fiscale, certificate de consultanţi specializaţi

Din acest an, toate declaraţiile privind impozitul pe profit depuse de firme la Fisc trebuie să fie certificate de un consultant fiscal. În aceste condiţii firmele trebuie să aibă un consultant fiscal pentru aceste declaraţii, chiar dacă ele au fost întocmite sau verificate, în prealabil, de un expert contabil. Obligaţia este prevăzută de Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Deşi legea pentru aprobarea acestei ordonanţe a făcut obiectul unei cereri de reeaxaminare, deputaţii au păstrat prevederea potrivit căruia „declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea”. Noua prevedere vizează declaraţia 101 privind impozitul pe profit şi declaraţia privind impozitul pe reprezentanţele persoanelor juridice în România şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2010. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), scopul principal al acestei reglementări este să reducă erorile din declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice. În acest mod sunt evitate depunerea ulterioară a unor declaraţii rectificative, dar şi eventuale sancţiuni, cum ar fi majorările de întârziere, amenzile contravenţionale, în caz de completare eronată a declaraţiei sau de depăşire a termenului de declarare. Primul termen de depunere a declaraţiilor fiscale anuale pe profit este 15 februarie. În această primă etapă se încadrează companiile care îşi definitivează până la această dată închiderea exerciţiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit. Însă, majoritatea firmelor depun declaraţia anuală de impozit pe profit până pe 15 aprilie. Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - Filila Constanţa, Ştefan Mihu, noua măsură legislativă este una strâmbă şi ar trebui îndreptată. „Este aberant. Un consultant fiscal nu are timp să verifice actele unei firme pe o perioadă de un an, îi trebuie cel puţin 2-3 luni să facă asta în situaţia în care termenul de depunere al declaraţiei 101 este 25 februarie. Probabil vor semna precum primarul”, a declarat Ştefan Mihu. Pe de altă parte, există patroni care au găsit deja o soluţie avantajoasă şi mai ieftină pentru firmă. „Decât să plătesc două persoane (contabilul şi expertul contabil), prefer să-l suţin pe contabil pentru a da examenul de consultant fiscal şi a obţine ştampila. Chiar dacă va trebui să-i fac o mărire de salariu contabilului voi fi în avantaj, întrucât nu mai sunt nevoit să cheltuiesc cu doi angajaţi”, a declarat Cristian Bălan, patronul unei firme.