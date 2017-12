Declaraţiile portocaliilor continuă să şocheze

Politicienii portocalii continuă să dea dovadă de indolenţă crasă. Declaraţiile care şochează întreaga România „curg” neîncetat. În vreme ce românii mor, la propriu, de frig, „îngropaţi” în nămeţi, fără apă, fără hrană, încremeniţi, cu gândul că zilele le sunt numărate, noul premier Mihai Ungureanu este interesat de deszăpezirea din Bucureşti, pentru că acolo este Guvernul, dar şi de cea din Iaşi, acolo unde locuieşte familia sa. Aparent, totul este cât se poate de firesc, dar de soarta românilor cu un picior în groapă cui ar trebui să-i pese? Ungureanu, însă, declară, public, fără nicio reţinere: „L-am sunat pe primarul de Iaşi, pentru că Iaşii sunt oraşul meu natal şi mi se pare absolut normal să ştiu care este situaţia acolo. Acolo sunt părinţii mei, rudele mele, trebuie să ştiu totuşi ce se întâmplă în oraşul meu natal (...) Am vorbit şi cu primarul Oprescu, mi se pare normal, sediul Guvernului se află în Bucureşti şi nu vă ascund că ieri am petrecut şi eu vreo trei ceasuri blocat pe drumuri, în nămeţi”, a spus Ungureanu. Tot în capitolul declaraţii şoc poate fi inclusă şi cea a Ancăi Boagiu, fostul ministru al Transporturilor. „Iarna n-a fost deloc normală, a fost neprevăzută, că eu îmi aduc aminte de nişte doamne şi domni de la ANM care spărgeau televizoarele când unii din colegii mei au spus că va fi iarnă ca în 1954, iar eu am fost aspru criticată când am spus că timpul în care ANM-ul ne-a informat la nivelul Companiei de drumuri n-a fost cel potrivit şi ne spuneau la începutul acestei perioade că va fi o iarnă normală”, a spus Boagiu, la un post de televiziune. Bătându-se cu palma în piept, ea a mai declarat: „Eu aş vrea să-i văd acum şi pe ei, începând cu acel domn care conduce ANM şi toată camarila pe care şi-a lansat-o pe la televiziuni la prima avertizare, aş vrea să-i văd acum în stradă alături de drumari, de ceferişti, jandarmi, de toţi cei care fac eforturi de două, de trei ori mai mari pentru că ei ne asigurau că va fi o iarnă normală. Nu e o iarnă normală!”, a spus fostul ministru. Problema este că al său coleg, mai exact Traian Igaş, a revenit asupra declaraţiei care făcea referire la iarna ca-n ‘54, negând că ar fi zis aşa ceva şi că o ziaristă ar fi înţeles greşit. Acum, când s-a dovedit că „iarna nu-i ca vara”, se arată mulţi viteji...