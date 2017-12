Declaraţiile unice vor fi preluate şi de experţii contabili

Membrii filialei constănţene a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) s-au reunit vineri pentru adunarea generală anuală, în cadrul căreia au revizuit activitatea din 2010 a organizaţiei şi au anunţat cine va fi preşedinte în perioada 2012 - 2016. Astfel, începând cu anul viitor, contabilii locali vor fi conduşi de actualul preşedinte, Ştefan Mihu, al cărui mandat a fost reînnoit. „În 2010, un punct important a fost semnarea unui protocol cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin care vom înfiinţa, în cadrul CECCAR, un oficiu pentru preluarea declaraţiilor unice (112) de la agenţii economici. În acest fel, cozile de la ghişeele Fiscului se vor reduce simţitor, iar membrii noştri vor putea gestiona mai uşor contabilitatea firmelor din portofoliu. Cei de la Fisc ne pun la dispoziţie un PC, conectat la internet, şi vor instrui o persoană care se va ocupa de declaraţiile unice. Am depus deja documentaţia necesară, în conformitate cu legislaţia în vigoare”, spune preşedintele CECCAR, Ştefan Mihu. De asemenea, organizaţia contabililor constănţeni a fost a doua din ţară, după cea din Bucureşti, care a încheiat o convenţie de colaborare cu KIBR Poznan, o organizaţie similară din Polonia. „În acest an vom avea mai multe acţiuni comune şi vom face un schimb de experienţă. În plus, ne pregătim pentru conferinţa naţională a CECCAR, care va avea loc în perioada 1 - 2 aprilie. Sfatul nostru pentru firmele constănţene este ca, în această perioadă incertă, să îşi ţină evidenţa contabilă cu ajutorul unui expert contabil, care poate oferi şi multe sfaturi utile”, mai spune Ştefan Mihu.