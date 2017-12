Declin de 10% al pieţei construcţiilor

Piaţa de construcţii ar putea să scadă cu 10% în 2009, pe fondul crizei economice şi al lipsei finanţării pentru derularea proiectelor, situîndu-se sub nivelul de 14,3 miliarde euro consemnat anul trecut, este de părere preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), Laurenţiu Plosceanu. \"Din datele de acum nu putem estima pentru 2009 valori care să ne apropie de volumul executat în anul precedent, respectiv de 14,3 miliarde euro, pentru că primele trei luni din acest an sînt compromise din perspectiva asigurării finanţării recuperării integrale a creanţelor şi a derulării proiectelor contractate\", a precizat Plosceanu. Potrivit datelor ARACO, piaţa de construcţii a crescut, anul trecut, cu 26% faţă de 2007, cu şase puncte procentuale mai puţin faţă de ritmul înregistrat în 2006. \"Efectele crizei financiare s-au resimţit în sector începînd cu semestrul al doilea al anului trecut, cînd decontările lucrărilor au început să fie întîrziate semnificativ, iar anumite proiecte au fost amînate sau anulate de către investitori. Efectele au fost amplificate de deciziile fostului guvern, prin frecventele rectificări bugetare\", a explicat Plosceanu. El a spus că firmele din construcţii lucrează în prezent cu bugete trimestriale şi reduc temporar numărul angajaţilor, fiind afectată capacitatea acestora de a realiza proiectele de investiţii care vor începe în semestrul al doilea. \"Potrivit unor estimări, numărul falimentelor firmelor de construcţii a crescut în primele trei luni cu 20% faţă de 2008, această creştere fiind cauzată şi de criza economică\", a mai spus Plosceanu. Preşedintele ARACO a mai afirmat că, în condiţiile lipsei de finanţare pentru firmele de construcţii, în acest an numărul salariaţilor disponibilizaţi ar putea ajunge la 70.000-75.000. La nivel european, piaţa de construcţii a scăzut în 2008 cu 3%, la 1.304 milarde euro, ca urmare a declinului sectorului imobiliar, potrivit datelor ARACO. În decembrie 2008, România s-a clasat pe primul loc în UE după acest indicator, cu o creştere în termeni anuali de 16,1%, potrivit datelor revizuite ale biroului european de statistică. Apoi, în ianuarie 2009, ţara noastră a avut al doilea ritm anual de creştere a construcţiilor din UE, de 7%.