Declin pe piaţa asigurărilor

Potrivit unui studiu realizat de Mednet Marketing Research Center, doar un român din cinci din mediul urban a încheiat o poliţă de asigurare în perioada mai 2008 - aprilie 2009, în condiţiile în care, în urmă cu 12 luni, 36,5% dintre locuitorii oraşelor intenţionau să semneze un astfel de contract. Studiul a fost realizat în perioda 2 - 14 aprilie şi are o marjă de eroare de ± 3,5%. Populaţia ţintă a fost reprezentată de persoane adulte, cu vîrste cuprinse între 22 şi 65 ani, din Bucureşti şi oraşe cu mai mult de 100.000 locuitori. „Scopul studiului a fost determinarea numărului de clienţi potenţiali pentru asigurări care au semnat o poliţă de asigurare în ultimul an, precum şi motivele care au stat la baza deciziei lor, se arată în prezentarea datelor studiului realizat de Mednet Marketing Research Center. Potrivit datelor Mednet, 37,3% dintre cei care au încheiat o poliţă şi-au pus semnătura pe un contract de asigurare de viaţă, iar 28% pe unul de asigurare pentru locuinţă. De asemenea, poliţele CASCO au o pondere de 18,8% în răspunsurile celor intervievaţi, în timp ce asigurările de protecţie şi economisire şi cele de sănătate s-au situat la 15,5%, respectiv 12,2%. Cei mai mulţi dintre cei care au încheiat o poliţă de asigurare în intervalul mai 2008 - aprilie 2009 şi-au explicat demersul din motive de siguranţă, respectiv 81,9%. De asemenea, 16,2% dintre cei care au semnat un contract de asigurare au făcut-o pentru că este necesar, 12,5%, din obligaţie, iar 6,3%, pentru că oferta era avantajoasă. Respondenţii care nu au mai încheiat poliţe de asigurare invocă lipsa banilor. „Aşadar, lipsa banilor, apariţia altor priorităţi, efectele crizei sînt principalele motive care au stat la baza deciziei de a nu încheia o asigurare în această perioadă”, se arată în studiu. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu, a declarat că anul 2008 a fost ultimul în care ritmul de creştere al pieţei asigurărilor a fost de „două cifre”, cînd a depăşit 24%, o estimare realistă pentru acest an fiind dificilă în condiţiile actuale. Conform datelor CSA, piaţa asigurărilor a crescut cu 1,46% în primele trei luni, la 2,42 miliarde de lei, în condiţiile în care veniturile pe segmentul poliţelor de viaţă au scăzut cu 5,91%, iar pe asigurările generale au avansat cu 3,02%. Toncescu a mai spus că evoluţia sectorului asigurărilor va depinde în acest an şi de gradul de reînnoire a poliţelor auto facultative CASCO, numărul acestora la finele anului 2008 fiind de 1,3 milioane de contracte.