Declin pe piaţa materialelor de construcţii

Criza financiară a avut impact şi asupra pieţei materialelor de construcţii. Prezent la Constanţa la seminarul „Economia Eco - Eficientă un concept pentru relansarea industriei construcţiilor din România”, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România (APMCR), Claudiu Georgescu, a declarat că situaţia din această industrie este una foarte gravă. „Situaţia din industria noastră de profil este destul de tragică. Producţia industrială a României a cunoscut un declin în ultima perioadă, iar producţia de materiale de construcţii nu a făcut nicio excepţie”, a spus Claudiu Georgescu. El apreciază că situaţia economică actuală, caracterizată de blocarea pieţei construcţiilor şi a celei imobiliare, a determinat o scădere de peste 30% a pieţei materialelor de construcţii în 2009, comparativ cu 2008. „Blocarea construcţiilor de locuinţe care s-a datorat atît crizei financiare, cît şi a lăcomiei devaloperilor care au cerut preţuri pentru apartamente mult peste potenţialul de cumpărare al cetăţenilor, a făcut ca, în acest an, tranzacţiile şi vînzările de locuinţe noi să se apropie de un minim istoric. Acest lucru s-a resimţit în industria construcţiilor, dar şi a materialelor de construcţii”, a arătat preşedintele APMCR. Angajaţii din sectorul producţiei de materiale de construcţii au fost afectaţi în egală măsură de contextul economic nefavorabil. Numărul angajaţilor din acest sector s-a redus în acest an cu 12.000, adică cu 24% faţă de 2008, din cauza crizei economice, în timp ce numărul angajaţilor din construcţii disponibilizaţi de la jumătatea anului trecut pînă acum a ajuns la un total de 60.000. În opinia lui Georgescu, piaţa materialelor de construcţii va continua să scadă şi anul viitor. „2010 îşi va continua traiectoria din acest an. Abia din luna mai vom putea discuta de relansarea pieţei. Pînă nu ieşim din această stare de incertitudine politică şi economică nu putem spune nimic”, a mai spus preşedintele APMCR. El a precizat că o soluţie pentru ieşirea din criză este folosirea principiilor economiei eco-eficiente în industria construcţiilor, mai ales că se pot obţine şi fonduri europene pentru cei care intenţionează să investească în acest domeniu. „Eco-eficienţa este în general definită ca fiind sistemul de producţie, livrare, precum şi utilizarea de bunuri şi servicii la preţuri competitive, împreună cu realizarea obiectivelor de mediu şi sociale. Adică să consumăm cît ne trebuie, dar să avem grijă să lăsăm şi pentru cei care urmează. Dacă economia se va baza pe principiile dezvoltării durabile şi pe produsele şi serviciile inovative care decurg din acest concept de dezvoltare vom avea numai de cîştigat”, a mai spus Claudiu Georgescu.