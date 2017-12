Deconcentrate constănţene, fără şefi

Directorii deconcentratelor numiţi de PSD demisionează din funcţii. Decizia vine în urma unei şedinţe a organizaţiei judeţene a PSD, în care liderii locali au solicitat acest lucru. “Am avut o şedinţă la partid cu toţi directorii de deconcentrate, unde ne-am exprimat fiecare punctele de vedere şi, aşa cum am spus, la Constanţa, echipa lui Mazăre părăseşte funcţiile pentru că noi nu ţinem de ciolan. Dacă sîntem convinşi şi credem că nu putem face treabă într-un anume format, sub guvernul pedelist, Boc-ist, Băsist, nu stăm în funcţii. Directorii au spus că acţionează asemeni unor marinari pe un vapor, fiind solidari cu comandantul. Aici, la Constanţa, spre ciuda altui comandant, eu sînt comandant”, a declarat preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre. El a afirmat că demisile şi le vor depune doar directorii numiţi de PSD. „Sînt anumiţi oameni pe care noi i-am găsit pe funcţii, pe care i-am apreciat pentru activitatea făcută, pe care nu i-am demis cînd am intrat la putere şi ar fi culmea să-i demitem cînd ieşim de la putere. În opinia mea, o bună parte din posturile care au revenit PSD-ului au fost în continuare ocupate de către cei pe care i-am găsit şi i-am apreciat ca fiind profesionişti. Dacă vor dori să-i demită pedeliştii, este treaba lor. Ceilalţi, printr-o demisie de onoare, asemenea miniştrilor noştri, se retrag din funcţie, cel tîrziu mîine (n.r. - astăzi). Vor pleca şi directorii adjuncţi numiţi de către PSD”, a precizat Mazăre. Directorii care vor rămîne în continuare pe funcţii, cu condiţia să fie acceptaţi şi de PD-L sînt: Direcţia Generală a Finanţelor - Bogdan Huţucă, Casa de Asigurări de Sănătate - Liviu Mocanu, Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană - Camelia Ciubotaru, Căpitănia Zonală - Alexandru Mezei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Traian Oprea, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism - Corina Gheorghe, Direcţia Judeţeană de Sport - Elena Frîncu, Direcţia Silvică - Bogdan Ion.

Directorii care vor părăsi funcţiile sînt: Aurel Şuşman - Sucursala Judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Boris Parpală - Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Petrică Miu - Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), Bogdan Vîlsan - Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, Daniela Ţurcanu Caruţiu - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional (DJCCPCN), Geronimo Brănescu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Dima Marian - Autoritatea Rutieră Română, Valentina Munteanu - Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială, Cristina Samoilă - Casa Judeţeană de Pensii, Gabriela Radu - Biroul Judeţean de Rentă Viageră, George Vişan - Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie, Mihaela Ristea - Autoritatea Judeţeană de Plaţi Sociale, Ştefan Popa - Unitatea de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, Mircea Chipăilă - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor, Laurenţiu Marin - Directia Apelor Dobrogea-Litoral, Florentin Ion - Inspectoratul Teritorial în Construcţii Sud-Est, Anghel Panait - Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud-Est Constanţa, Bogdan Dima - Inspectoratul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor, Marian Mănăilă - Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură.

Primele demisii de onoare

Daniela Ţurcanu Caruţiu şi Petrică Miu sînt primii directorii coordonatori care, aseară, şi-au depus deja demisiile de onoare. Directorul DJCCPCN a declarat că, în urma plecării sale de la conducerea instituţiei, rămîn în incertitudine numeroase proiecte demarate în ultimele luni prin colaborarea cu Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean, Arhiepiscopia Tomisului şi Ministerul Cultelor. „Sînt multe proiecte care nu pot fi duse la bun sfîrşit decît printr-o susţinută muncă în echipă şi prin colaborarea fără cusur a instituţiilor publice din diferite paliere: introducerea în circuitul turistic a mormîntului Hypogeu, reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic, intervenţia de urgenţă pentru salvarea bisericuţelor de cretă de la Murfatlar, amenajarea parcului arheologic din Peninsulă, relansarea traseelor cultural-turistice din judeţul Constanţa. Demisionez din funcţia pe care o deţin din cauza faptului că nu mă regăsesc în noile politici, practicate dictatorial de Guvernul care funcţionează de la data de 1 octombrie 2009 şi care încalcă toate normale democratice, aducînd mari prejudicii de imagine ţării”, a declarat prof. univ. dr. Daniela Ţurcanu Caruţiu. La rîndul său, Petrică Miu a declarat: „A demisionat întreaga echipă, mai exact, eu şi cei doi inspectori şcolari adjuncţi. Mă voi întoarce la catedră, reluîndu-mi postul de profesor de Istorie la Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” din Constanţa. La fel vor face şi cei doi foşti inspectori adjuncţi. Cel mai probabil, în funcţia de nou inspector şcolar general va fi numită prof. Elena Buhaev”, a declarat prof. Petrică Miu.