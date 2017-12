Decontări de servicii medicale false: prejudiciul - un milion de euro!

De nenumărate ori s-a atras atenția că în sistemul sanitar românesc se scurg bani, apelându-se la diferite metode. O alta este pusă, din nou, pe tapet. Câteva mii de pacienţi sunt audiaţi la Iaşi într-un amplu dosar în care sunt anchetaţi 35 de medici şi patru cabinete medicale, care în perioada 2010 - 2012 ar fi trimis situaţii false la Casa Judeţeană de Asigurări Iaşi, pe baza cărora au decontat servicii medicale de peste un milion de euro. Reprezentanții Parchetului Tribunalului Iași au precizat, ieri, că dosarul, deschis în 2012, este unul complex, iar durata cercetărilor este una mare, dat fiind că trebuie audiate câteva mii de persoane. Cele patru firme vizate în acest dosar sunt Moldosan Med, Moldo Medica, Heba San și Clinic Family, care ar fi produs un prejudiciu de aproape un milion de euro în perioada 2010 - 2012. În două dintre acestea era acționară Mariana Nedelciuc, soția inspectorului Lucian Nedelciuc de la CJAS Iași. Aceasta era coacționară la Moldosan Med, alături de medicul arab Mohamed Madarati, și la Heba San, alături de Arafat Marawan. Arafat Marawan a deținut în aceeași perioadă Moldo Medica, iar cea de-a patra firmă s-a desprins din Moldosan Med, după plecarea unui asociat. Cei 35 de medici cercetați în dosar provind din mai multe județe ale Moldovei și au avut contracte cu cele patru clinici care ar fi decontat serviciile medicale false. Dosarul a fost deschis de procurorii Parchetului Tribunalului Iași în 2012, iar ulterior a fost declinat către Direcția Națională Anticorupție, în urma suspiciunilor de corupție, dar, odată cu intrarea în vigoare a noilor Coduri penale, acesta a revenit în cercetare la Parchetul Tribunalului Iași. Conform procurorilor, prejudiciul de aproape un milion de euro ar fi fost creat de către cele patru firme, Moldosan Med, Moldo Medica, Heba San și Clinic Family, în perioada 2010-2012. ”Au indus în eroare funcționarii Casei de Asigurări cu privire la cazurile medicale soluționate. Au întocmit lunar o situație falsă privind pacienții tratați, prejudiciul fiind de un milion de euro, pentru perioada 2010, 2011 și prima parte a anului 20120“, se precizează în dosarul întocmit de DNA în 2013. Potrivit anchetatorilor, cei doi medici arabi au înființat două ”cabinete paravan”, unde nu se desfășura nicio activitate medicală, și au declarat în fals la CJAS coduri numerice ale unor persoane, pentru servicii medicale fictive la cele patru clinici. Acestea aveau declarate sedii comune, clădirile în care trebuiau să își desfășoare activitatea fiind închise, iar pacienții fictivi erau trimiși, pe baza unor bilete de trimitere, de la o clinică la alta. Banii au fost decontați de clinici la CJAS și ar fi intrat apoi în conturile celor doi medici arabi.

”Eu până în 2010 nu am avut contract cu Casa de Asigurări pentru Heba San, era cabinetul meu particular și atât. Dar voiam să îl predau, pentru că mă ocupam mai mult de Moldo Medica. În timp ce discutam cu un coleg stomatolog despre asta, doamna Nedelciuc era acolo și s-a întâmplat să audă discuția și a spus că dorește ea să îl preia. Dar m-a rugat să mai rămân o perioadă în firmă, pentru că avea nevoie de un medic pentru a intra în contract cu Casa de Asigurări. Iar eu am acceptat, cu condiția să fiu scos după aceea din firmă“, declara, în 2012, Marawan Arafat, care a susținut că nu a avut nicio implicare în decontările făcute cu CJAS. În 2012, înainte de declanșarea anchetei Parchetului, aceste firme au intrat în atenția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care a transmis CJAS Iași un raport și a solicitat un control amănunțit la sediile acestora.

”Casa a solicitat ca președintele general al Casei Județene să facă o comisie care să analizeze conflictul de interese dintre un angajat al Casei (inspectorul Lucian Nedelciuc) și una dintre firmele cu care am avut contract. De asemenea, o comisie trebuie să verifice în continuare numărul prea mare de consultații în regim de urgență raportat de către acești furnizori“, declara Iulia Șerban, președintele de atunci al CJAS Iași. În urma acestor controale a fost recuperată de la clinicile în cauză o parte din prejudiciu, echivalentul sumelor decontate de CJAS pe două luni, ultimele din 2011, perioada inițială care a fost vizată de control. La momentul respectiv, reprezentanții CJAS susțineau că, dacă se va pune problema, vor fi executate silit firmele pentru a recupera integral suma, însă cercetarea penală începută de Parchetul Tribunalului Iași și ulterior de DNA Iași a oprit procesul. Anterior solicitării CNAS de a fi derulată o anchetă, CJAS Iași a reziliat contractul firmei Moldosan Med, pentru ”nerespectarea obligațiilor contractuale prevăzute în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012“. În aceeași lună a fost întrerupt și contractul dintre CJAS și Heba San, printr-o denunțare unilaterală a contractului între clinică și CJAS.