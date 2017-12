Deconturi pentru profesori

Profesorii, asemeni medicilor şi funcţionarilor publici au devenit categorii sociale defavorizate după reducerea cu 25% a salariilor, dar şi tăierea sporurilor care ridicau valoarea remuneraţiilor. Reducerea drepturilor băneşti a determinat scăderea salariilor tuturor celor trei categorii sociale până la 400 de lei, o valoare sub limita subzistenţei. Situaţia devine critică, în special pentru profesorii care trebuie să-şi practice meseria în mediul rural. Deşi înainte de accentuarea crizei financiare, în urmă cu un an sau doi, majoritarea primăriilor constănţene decontau transportul cadrelor didactrice care câştigau un post într-o unitate de învăţământ din judeţ pentru a-i atrage în mediul rural, în acest an, datele problemei s-au schimbat şi puţine administraţii locale constănţene îşi vor mai permite din bugetul local să mai asigure banii pentru stimularea profesorilor debutanţi. Dacă primarul din Vulturu, Eugen Berbec, a spus că nu va mai putea deconta transportul profesorilor care vor veni să profeseze în comuna sa, Primăria Nicolae Bălcescu va asigura doar jumătate din suma necesară transportului cadrelor didactice care vin de la Constanţa. Primarul Viorel Bălan a declarat că, lunar, Primăria va cheltui cu decontul cadrelor didactice mai puţin de 10.000 de lei.