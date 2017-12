Dediu, disculpat în instanţă de un alt deţinut

Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au audiat, ieri, în calitate de martor, pe Florin Sebastian Pătru, deţinutul care a stat în celulă cu Daniel-Lili Dediu, unul dintre suspecţii tentativei de asasinare a omului de afaceri constănţean Liviu Bamburic. Martorul a fost chemat în instanţă la cererea lui Dediu întrucît declaraţia acestuia a fost cea care l-a băgat a treia oară după gratii, pe 9 iulie 2009, pe el şi pe complicii lui, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă. La momentul reîncarcerării celor trei, procurorii au susţinut că Pătru a semnat o declaraţie în care l-a acuzat pe Dediu că i-a cerut să îl ucidă pe Bamburic în schimbul unei sume de bani. Adus în faţa judecătorilor, Pătru a dat peste cap toată susţinerea Parchetului. „Am stat cu Dediu jr. în camera 5 de la IPJ Constanţa, însă niciodată nu am vorbit despre Bamburic şi nici nu mi-a propus să îl omor. Dediu nu mi-a spus de ce a fost arestat, doar că este nevinovat!”, a declarat Pătru. În legătură cu procesul verbal în care susţine că Dediu i-a propus să devină asasin plătit, Pătru a spus că nici nu l-a citit atunci cînd i l-a dat procurorul. „Pe 8 mai 2009 am semnat acel proces verbal în timp ce eram anchetat pentru omor şi nu mă simţeam bine, eram sub influenţa unor pastile întrucît tocmai avusesem o tentativă de suicid!”, a adăugat Pătru. El a povestit cum procurorul care îl cerceta pentru omor i-a condiţionat punerea în libertate de „un drum la Galaţi, unde să mă întîlnesc cu Dediu şi să îl înregistrez în timp ce vorbeam despre Bamburic”. Potrivit martorului, toate discuţiile cu procurorul au avut loc după eliberarea, pentru a doua oară, a lui Dediu , Mustaţă şi Dănilă din arest. Avocatul gălăţenilor, Dumitru Hagiu, a cerut restituirea cauzei la Parchetul competent material să soluţioneze acest caz, după părerea lui, acesta fiind DIICOT şi nu Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa. „Rechizitoriul este lovit de nulitate absolută, în consecinţă instanţa nu este legal sesizată. În acest sens vreau să vă prezint cîteva aspecte pe care le consider esenţiale în întocmirea unui act de inculpare. Urmărirea penală nu este completă deoarece procurorul nu a administrat toate probele solicitate. Spre exemplu, am cerut să se compare probele ADN găsite la locul faptei cu cele ale martorului Liviu Cristian Toager, în condiţiile în care chiar el a recunoscut că a fost la Constanţa în seara faptei, dar ni s-a respins. Am vrut să fim confruntaţi cu Toager, dar, de asemenea, ni s-a respins cererea. Am solicitat să se depună la dosar poze luate de pe camera de înregistrare aflată pe podul Giurgeni din seara crimei, însă procurorul nu a fost de acord!”, a pledat avocatul Hagiu. În încheiere, apărătorul a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive a lui Dediu, Mustaţă şi Dănilă cu obligarea de a nu părăsi ţara. După deliberări, judecătorul a respins ambele cereri şi a acordat un nou termen de judecată pe 11 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte, pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Nouă gloanţe l-au nimerit în plin pe omul de afaceri. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că, după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, a trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele neînţelegeri.