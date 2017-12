Deducerea asigurărilor private, plus pentru sănătate

O deducere a asigurărilor private de sănătate ar aduce un plus de 150-200 de dolari la cheltuielile pe cap de locuitor cu sănătatea în România, situate în prezent la nivel foarte redus faţă de alte ţări europene, de 475 de dolari. „Ne poate da un avantaj fiscal similar cu cel pentru medicina muncii, care este total deductibilă. Medicina muncii a fost precursorul serviciilor medicale private şi, poate chiar limitată, această dectibilitate a asigurărilor private de sănătate ar putea aduce o creştere semnificativă a cheltuielilor pentru sănătate. În loc de 475 de dolari, am avea probabil încă 150-200 de dolari pe cap de locuitor în următorii 5-10 ani, pe care-i vom folosi pentru finanţarea acestui sistem”, a declarat, ieri, preşedintele Metropolitan Life, Theodor Rădulescu. El a arătat că ponderea asigurărilor private de sănătate în PIB-ul României este de doar 0,01%, în timp ce, în ţări cu PIB mai scăzut, acesta este de 4-5%, iar media europeană este de 40 de ori mai mare. „Un lucru important în acest decalaj este educarea. Nici companiile de asigurari, nici statul nu au făcut un efort în educarea populaţiei. Asigurările de sănătate nu au rolul numai de a aduce bani în sistem, acesta este un rol important, economic, dar are un alt rol important în educarea populaţiei şi siguranţa acesteia. (…) Asigurarea privată protejează atât statul, cât şi asigurătorul, pentru ca pacienţii să nu ajungă în faze critice ale bolilor, unde cheltuielile sunt semnificative”, a spus Rădulescu.