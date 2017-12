Deductibilitate fiscală de 400 euro/an pentru asigurările de viaţă

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) propune Guvernului acordarea unei deductibilităţi fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigurări de viaţă cu o maturitate mai mare de 10 ani, în limita de 400 de euro pe an pentru angajat şi angajator. Propunerea UNSAR este susţinută de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. „Răscumpărarea contractelor de asigurare înainte de scadenţă ar putea fi impozabilă retroactiv, astfel încât statul român să acorde beneficii doar celor care respectă scopul iniţial al poliţei. Propunerea actuală exclude asigurările de viaţă ataşate creditelor bancare”, a declarat vicepreşedintele UNSAR, Cornelia Coman. Potrivit estimărilor UNSAR, deficitul de protecţie, respectiv diferenţa dintre resursele financiare necesare şi cele disponibile, a atins, la finele anului 2008, nivelul de 98 miliarde de euro. „În ceea ce priveşte economisirea pentru vârsta pensionării, în prezent, mai puţin de jumătate din populaţia activă este asigurată pentru pensii, respectiv sub cinci milioane de persoane din cele 10,5 milioane cât numără populaţia activă. Aceasta în condiţiile în care România este o ţară care are deja una dintre cele mai ridicate rate ale contribuţiilor la asigurări sociale din Europa”, a spus Coman. Ea a adăugat că deficitul de protecţie şi îmbătrânirea populaţiei, unul dintre cele mai îngrijoratoare scenarii de evoluţie demografică, accentuează presiunea pe termen mediu şi lung asupra bugetului asigurărilor sociale. Pentru industria de asigurări de viaţă, introducerea deductibilităţii va conduce la dublarea penetrării în Produsul Intern Brut (PIB). Astfel, într-un interval de cinci ani, acest segment financiar ar putea reprezenta 0,65% din PIB, comparativ cu 0,33%, în 2009. „Suntem conştienţi că orice iniţiativă din partea consumatorilor de a aloca o parte din venit pentru protecţie sau pentru economisire este un efort, uneori considerabil. Beneficiul fiscal propus de UNSAR va aduce treptat o schimbare de mentalitate în rândul populaţiei în ceea ce priveşte protecţia oferită doar de acest tip de instrumente financiare şi va dezvolta un comportament proactiv cu privire la economisirea pe termen lung”, a afirmat vicepresedintele UNSAR. Potrivit lui Coman, circa 80% din totalul contractelor de asigurare de viaţă în vigoare vor beneficia de efectele introducerii deductibilităţii fiscale. „Deductibilitatea se va aplica atât contractelor care urmează să fie încheiate, cât şi poliţelor aflate în derulare care îndeplinesc principala condiţie impusă, respectiv maturitate mai mare de 10 ani”, a spus Coman.