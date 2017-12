Deep Purple va susţine un concert la Budapesta

Membrii trupei britanice de rock Deep Purple vor susţine un concert pe stadionul Papp Laszlo din Budapesta, pe 7 noiembrie, potrivit organizatorilor evenimentului muzical. Veteranii rock-ului britanic se întorc la Budapesta cu ocazia turneului european Rapture of Deep. Trupa a mai concertat la Budapesta în 2006.

Deep Purple, fondată sub numele de Roundabout în 1968, a fost una dintre trupele de marcă ale stilului heavy metal din anii \'70 şi este cunoscută mai ales pentru hiturile “Smoke on the Water” şi “Child in Time”.