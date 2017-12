Deepcentral, live la Mamaia!

Un nou weekend sub semnul distracţiei şi muzicii bune se prefigurează la Mamaia, cea mai în vogă staţiune de pe litoral. Seara de sâmbătă aduce la malul mării, de la ora 23.00, în clubul Tribute Summer Residence, o trupă al cărei succes a depăşit demult graniţele româneşti. Este vorba despre autorii şi interpreţii hiturilor „Russian Girl”, „In Love”, „Music Makes Me Free” sau „Speed of Sound”, băieţii de la Deepcentral, Doru Todoruţ şi George Călin, care vor susţine un show live incendiar, după cum şi-au obişnuit deja fanii de pretutindeni. Cei doi artişti de la Deepcentral au pus clubul din Mamaia pe agenda concertistică între spectacolele susţinute în afara ţării, la Moscova şi New Delhi.

Din repertoriul concertului de la Mamaia, care va fi prefaţat de mixurile DJ-ului Dark Angel, nu vor lipsi hiturile care au consacrat trupa Deepcentral, începând din anul 2009 şi care se menţin constant în play-listurile posturilor de radio şi televiziune, cât şi în topurile naţionale şi internaţionale. Pieselor care încing atmosfera în cluburile din întreaga lume li se va adăuga, cu siguranţă, şi noul single Deepcentral, „So Divine”, lansat în luna aprilie.

Intrarea la acest eveniment muzical avându-i protagonişti pe componenţii uneia dintre cele mai de succes trupe româneşti peste hotare costă 30 de lei.

Cu prilejul unui interviu recent, acordat în exclusivitate cotidianului „Telegraf”, Doru Todoruţ şi George Călin de la Deepcentral mărturiseau, referitor la succesul internaţional al multora dintre artiştii români: „Producţia muzicală românească a prins aripi în ultimii ani ş, din acest motiv, oamenii sunt interesaţi şi de artiştii români. Noi încercăm să ne prezentăm cât mai bine la fiecare concert şi credem că inspiraţia, piesele şi starea noastră sunt cele care ne promovează singure în toată lumea (...). Artiştii şi sportivii de top nu doar salvează, ci schimbă părerea celor din afara ţării. Românii sunt talentaţi, inteligenţi, valoroşi”.

Aceeaşi părere bună o au băieţii de la Deepcentral şi despre românce, pe care le consideră cele mai frumoase fane din lume - urmate de rusoaice - aviz şi admiratoarelor de la malul mării, care îi aşteaptă cu nerăbdare pentru show-ul live de sâmbătă seară.

Proiectul Deepcentral a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, începând din anul 2009, nu doar în topurile autohtone, ci şi internaţionale, iar piesele lor pot fi ascultate în cele mai mari cluburi ale lumii. Doru Todoruţ şi George Călin, autorii şi interpreţii hiturilor „Russian Girl”, „In Love” sau „Music Makes Me Free”, şi-au exercitat vocaţia muzicală şi în calitate de producători, după ce au colaborat cu tinere talente precum Xonia sau Meena K.