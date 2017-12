Deepside Deejays, din nou pe litoral

Unii dintre cei mai în vogă artişti ai momentului, Deepside Deejays, vor încinge atmosfera, cu un concert live, vineri, la Crush Beach, din staţiunea Mamaia. Deepside Deejays fac parte din grupul de artişti din România, alături de nume precum Inna sau Alexandra Stan, care au reuşit să domine topuri de referinţă de pe întreg mapamondul, surclasând nume mari ale industriei muzicale internaţionale, cum ar fi Jennifer Lopez sau Rihanna. Cei trei, Vibearena, Victor de la Pena şi Dave Pryce, au fost onoraţi cu titlul „Best Dj”, la Romanian Music Awards 2009, la numai un an după lansare, iar hitul lor, „Beautiful Days” s-a clasat, pentru multă vreme, în fruntea preferinţelor ascultătorilor din Polonia, Maroc, Cipru, India, Grecia şi Malta.

Muzica celor de la Deepside Deejays este nelipsită din playlist-ul cluburilor de pe litoral, amatorii de distracţii petrecând până dimineaţa pe ritmurile pieselor deja consacrate: „Never Be Alone\", „Life It Up” sau „Feel So Good”. Pe 5 august aceştia au putut fi văzuţi în parcul de distracţii Aqua Magic, la petrecerea estivală Aqua Night Show, unde au electrizat publicul cu energia lor debordantă.