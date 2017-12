DefCamp 2016, de la mașini autonome și orașe inteligente la securitate cibernetică

Mașini autonome, orașe inteligente, soluții digitale de reducere a birocrației și, nu în ultimul rând, securitatea cibernetică sunt temele pe care cei peste 1.000 de experți în domeniu din zeci de țări, inclusiv România, le abordează în cadrul celei de-a VII-a ediții a DefCamp, cea mai importantă conferință dedicată securității cibernetice din Europa Centrală și de Est, ce a debutat joi la București. În acest cadru al noilor tehnologii, DefCamp mizează și în acest an pe competiții și pe sfaturi de la experți în securitate cibernetică.

Astfel, cei prezenți vor putea urmări finala DefCamp Capture the Flag (D-CTF), cea mai importantă competiție de white hacking din Europa Centrală și de Est, la care sunt așteptate echipe din 13 țări. La ediția precedentă, încă din etapa de calificare, au participat aproape 1.200 de echipe din peste 80 de țări, iar câștigătorii au fost recompensați cu premii în bani, gadgeturi sau hardware. De asemenea, pe segmentul competițional, organizatorii conferinței pun la dispoziția participanților o serie de concursuri în vederea experimentării, într-un mediu controlat, a atacurilor informatice.

Hacking Village reprezintă una dintre atracțiile evenimentului din acest an - o zonă special amenajată, în care vor fi implementate diverse scenarii întâlnite în viața reală. În plus, pe lista competițiilor deschise se află: DefCamp Capture the Flag, IoT Village, Hack the Bank, Target John, Startup Corner, Wifi Pwned Board, Critical Infrastructure Attack, App2Own, Ariadne's Thread.

Noua ediție DefCamp are loc într-un an în care s-a vorbit foarte mult despre noile tehnologii, mai precis de mașini autonome, orașe digitale sau soluții digitale de reducere a birocrației, dar și despre vulnerabilitățile majore cu care se confruntă utilizatorii obișnuiți pe telefoanele sau computerele lor.

La nivel internațional, o serie de entități s-au angajat în campanii de contraatacare a atacurilor cibernetice, atât pentru dispozitivele mobile, cât și pentru cele convenționale. În România, Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) s-a alăturat campaniei împotriva malware-ului pe dispozitivele mobile, organizată de Europol la nivel internațional, care se va derula în 22 de țări membre ale Uniunii Europene și trei state din afara Uniunii Europene (UE).

"Incidentele provocate de malware pentru dispozitivele mobile sunt pe un trend ascendent la nivel mondial. Telefoanele inteligente sunt esențiale în interacțiunile pe care le avem. Sigur, ne simplifică viața, dar de multe ori o pot complica. Infracționalitatea în spațiul cibernetic vizează exploatarea vulnerabilităților sistemelor, dar și neatenția utilizatorilor. Folosirea necorespunzătoare a dispozitivelor mobile poate produce pierderi financiare și scurgeri de date personale în mediul online. Scopul acestei campanii este de a informa utilizatorii dispozitivelor mobile, cu privire la pericolele existente, și de a prezenta sfaturi de securitate esențiale pentru o protecție adecvată", a subliniat, recent, directorul general al CERT-RO, Augustin Jianu.

În același context, Kaspersky Lab anunța, luna trecută, înființarea propriului CERT dedicat situațiilor de urgență în domeniul sistemelor industriale - Industrial Systems Computer Emergency Response Team, o entitate globală menită să urmărească încurajarea colaborării între jucătorii din infrastructura critică, companii comerciale și instituții guvernamentale. Prin intermediul noului centru, producătorul de soluții de securitate cibernetică își propune să împărtășească propria experiență în protejarea sistemelor industriale și să coordoneze schimbul de experiență în materie de informații despre amenințări și metode de protecție între toate părțile interesate.

Aceste inițiative survin pe fondul rapoartelor de specialitate din ce în ce mai îngrijorătoare privind înmulțirea programelor de tip ransomware, la nivel global. Cea mai nouă statistică pe acest segment, realizată de Kasperky Lab la începutul lunii noiembrie, arată că numărul utilizatorilor de internet care s-au confruntat cu un program ransomware de criptare a fișierelor a crescut de peste două ori în T3 2016, ajungând la 821.865. De altfel, programele ransomware care criptează fișierele victimei și solicită o răscumpărare în schimbul decriptării rămân una dintre cele mai răspândite activități în care infractorii cibernetici sunt implicați în prezent.

Top 5 țări cu cel mai mare procent de utilizatori afectați de programe ransomware de criptare a inclus în T3: Japonia (4,83%), Croația, (3,71%), Coreea de Sud (3,36%), Tunisia (3,22%) și Bulgaria (3,2%). În trimestrul anterior, primul loc a fost deținut de Japonia, iar următoarele de Italia, Djibouti și Luxemburg, aceste ultime trei țări părăsind Top 5, în perioada analizată.

La rândul lor, experții Bitdefender au atras, recent, atenția că sumele globale alocate pentru contracararea fenomenului de cyber crime vor ajunge la 4 trilioane de dolari până în anul 2019.

Conferința DefCamp de la București se desfășoară în perioada 10 - 11 noiembrie, interval în care 100 de companii din România, Germania, Rusia, Franța, Emiratele Arabe Unite, Australia, Statele Unite ale Americii și Israel vor aduce noutăți destinate sectorului public, financiar, telecom, e-commerce, software development, virtualizare sau dezvoltare cloud.

DefCamp 2016 este organizată de Asociația Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România, în parteneriat cu Orange România și cu sprijinul Bitdefender și Beyond Security.

Din 2011 și până în prezent, DefCamp a reușit să se impună ca un eveniment cu tradiție pentru Europa Centrală și de Est, atrăgând în România peste 3.000 de participanți, din 50 de țări și 95 de orașe, interesați de hacking, vulnerabilități cibernetice, dar și de soluții pentru protejarea datelor în mediul online. La evenimentul de specialitate audiența este formată din: specialiști și oameni cu profil cyber security (35%), top management (25%), zona de dezvoltare proiecte și instituții, ONG-uri, participanți din mediul academic sau chiar studenți (câte 20%).