Defensivă perfectă pentru Săgeata

După ce a avut cea mai slabă apărare din Liga 1 la fotbal în prima parte a sezonului, Săgeata Năvodari s-a transformat în acest an graţie venirii pe banca tehnică a lui Cătălin Anghel şi este echipa cu cele mai puţine goluri primite în 2014. Astfel, defensiva năvodărenilor a fost învinsă de numai patru ori în opt etape, iar jumătate din goluri au venit din partea campioanei Steaua Bucureşti. Mai mult, gruparea de pe litoral a terminat de cinci ori fără să primească gol, reuşind această performanţă şi în ultimele trei etape. Mai mult, portarul Leonidas Panagopoulos are şanse mari să stabilească un nou record personal, bifând deja 305 minute fără gol primit. În schimb, elevii lui Cătălin Anghel se confruntă în continuare cu probleme în ofensivă, având unul dintre cele mai slabe atacuri din prima ligă, cu 22 de reuşite, iar în meciurile oficiale din acest an Săgeata a înscris doar patru goluri. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât năvodărenii îşi creează numeroase ocazii la porţile adverse, dar nu reuşesc să finalizeze. Acest lucru s-a văzut şi la întâlnirea cu Pandurii Tg. Jiu, disputată luni seară, în etapa a 27-a a Ligii 1, şi încheiată la egalitate, scor 0-0, la capătul unui joc în care Săgeata a avut cele mai mari ocazii de a marca.

UN EGAL ECHITABIL Chiar dacă echipa sa a fost aproape să câştige, Cătălin Anghel s-a declarat mulţumit de rezultatul înregistrat în fieful uneia dintre candidatele la un loc în Cupele Europene. „Cred că este un rezultat echitabil, dacă ne uităm la numărul de ocazii, însă ar fi fost trei puncte de aur. Noi am avut momente bune, însă şi mai puţin bune, dar să nu uităm că a fost o deplasare lungă şi am jucat la Pandurii, una dintre echipele puternice ale campionatului. Îmi felicit jucătorii pentru efort, avem mare nevoie să ne refacem repede şi să pregătim meciul cu Petrolul. Trebuie să vedem ce strategie adoptăm pentru a-i învinge pe ploieşteni. Orice meci este greu, dar am încredere în jucători”, a spus antrenorul năvodărenilor. În etapa a 28-a a Ligii 1, Săgeata Năvodari va întâlni duminică, 20 aprilie, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul” din Constanţa, formaţia Petrolul Ploieşti.