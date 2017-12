Defensiva, principala problemă a Farului

Defensiva, cel mai important compartiment al Farului în primele două etape din retur, s-a clătinat serios în partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ, după care s-a prăbuşit complet înaintea partidei de sâmbătă, de la Otopeni. Acest lucru se datorează indisponibilităţilor lui Vajou şi Barbu, acesta din urmă având însă şanse, chiar dacă foarte mici, de a fi recuperat până la ora jocului. „Ne dorim să ne refacem defensiva, unde am oferit cea mai mare siguranţă, pentru că acolo evoluează jucătorii cu cea mai mare experienţă Cine va intra însă sâmbătă cu Otopeni trebuie să-şi facă datoria. Cu determinare, cu mult efort, am făcut jocuri bune şi sperăm ca la fel să se întâmple şi sâmbătă“, îşi doreşte portarul Dan Zdrîncă, care revine, de asemenea, după o accidentare. Lipsa soluţiilor în defensivă, ca şi pe postul de mijlocaş central, îl va determina pe antrenorul Gică Butoiu să-l titularizeze cel mai probabil pe tânărul Giani Munteanu. „Nu a jucat niciun meci până acum, este tânăr, de perspectivă, dar nu era în planurile noastre pentru acest început de retur când avem o serie de partide grele. Situaţia o impune însă şi este posibil să-şi facă debutul mai devreme decât era preconizat. Nu avem din păcate jucători care să suplinească absenţele lui Vajou, Barbu sau Buzea. În plus, Patriche, un jucător cu profil defensiv, este şi el accidentat“, a declarat antrenorul Gică Butoiu. Toate aceste probleme de lot nu au scăzut însă moralul echipei. „Avem un moral bun şi vom merge să ne jucăm şansa. Pentru noi toate partidele sunt la fel de grele. Îi respectăm pe cei de la Otopeni, dar mergem să câştigăm. Obiectivul pentru această partidă este să ne facem datoria, să luptăm cât de bine putem. Juniorul Amariei va face şi el deplasarea pentru a avea un lot de 18 jucători. În funcţie de cum se va simţi Barbu, este posibil să mai luăm încă un junior“, a spus Butoiu. FC Farul va pleca astăzi spre Bucureşti, urmând să se cazeze la Mogoşoaia, iar la Otopeni să se plece în dimineaţa meciului.