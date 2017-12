Deferit justiţiei pentru violarea unui băieţel

Tribunalul Constanţa îl judecă pe Ioan Csaba Kovacs, de 40 ani, din Deva, pentru comiterea infracţiunii de viol, după ce procurorii constănţeni l-au deferit justiţiei. Procesul va începe pe 10 mai. Conform actului de inculpare, bărbatul era angajat ca zilier la Ferma nr. 4 Murfatlar şi, pe 8 martie, a fost denunţat la Poliţie de mama unui băieţel de trei ani. Viorica Pilău, care muncea la aceeaşi fermă împreună cu cei şapte copii şi concubinul ei, l-a acuzat pe Kovacs că l-a violat pe fiul ei, Sebastian Gabriel, pe care l-a obligat să întreţină relaţii sexuale orale. În timpul cercetărilor, femeia le-a povestit anchetatorilor că ceea ce i-a atras atenţia a fost faptul că băieţelul ei se plângea că îl doare guriţa. Întrebat ce s-a întâmplat, copilul i-a spus mamei că „Ciobi“ l-a luat în camera lui şi l-a obligat să facă diverse lucruri. „Eu am venit seara în sat şi am aflat de la vecini ce s-a întâmplat. Am vorbit cu copiii şi mi-au spus că, în timp ce ei tăiau lemne, „Ciobi“ ăsta l-a luat pe cel mic şi l-a dus la el în cameră. Dacă copilul spune asta, aşa este. L-am dus şi la Medicina Legală, la Constanţa, şi i-au găsit ceva la guriţă. Eu nu îl cunosc pe omul ăsta. El e venit de undeva din ţară, de aproape două luni“, a declarat Vasile Todiraşcu, tatăl copilului. Cu toate că ceilalţi muncitori de la fermă i-au luat apărarea lui Kovacs, procurorii au adunat destule probe care au arătat că bărbatul este vinovat de viol şi l-au trimis în faţa judecătorilor pentru a fi tras la răspundere.