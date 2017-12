Deferiţi justiţiei pentru uciderea în bătaie a unui tânăr

„NU MAI DAŢI, CĂ MĂ OMORÂŢI!” Doi tineri din localitatea constănţeană Adamclisi au fost trimişi, ieri, în judecată de procurorii constănţeni pentru comiterea infracţiunii de omor calificat. Ionuţ Adrian Matei, zis Iuţeală, de 20 de ani, şi Valentin Andrei Crişan, de 18 ani, sunt arestaţi, iar procesul în care vor fi judecaţi pentru că au ucis în bătaie un tânăr de 21 ani va începe pe 13 martie. Conform rechizitoriului, în seara de 11 noiembrie 2011, cei doi tineri s-au şicanat într-un bar din Adamclisi cu Cristian Alexandru Mitache, pe care l-au urmărit apoi când acesta a plecat din local. Potrivit anchetatorilor, în drum spre casă, Mitache a fost bătut cu bestialitate de Matei şi Crişan, care l-au lovit cu două şipci rupte dintr-un gard, cu pumnii şi cu picioarele. Agresiunea a avut loc în prezenţa unui martor, care nu a reuşit să îi oprească pe cei doi bătăuşi. După ce l-au lăsat aproape inconştient pe Mitache, Matei şi Crişan s-au întors în bar şi s-au lăudat în faţa celor aflaţi în local cum l-au bătut pe Mitache. „Cred că se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, deoarece pentru ei era ceva de laudă să spună ce au făcut. Tot atunci mi-au zis că Alexandru Mitache nu a mai apucat să spună decât „Nu mai daţi în mine, că mă omorâţi!”, a declarat un martor.

GĂSIT MORT ÎN PAT Tânărul bătut a fost găsit mort, în pat, a doua zi dimineaţă de către bunicul său. „L-am strigat de câteva ori şi, când am văzut că nu răspunde, m-am dus la el în cameră. Am intrat şi m-am apropiat de pat. Credeam că doarme, însă când am pus mâna pe el, era rece ca gheaţa. Am văzut că îşi înghiţise limba şi atunci am fugit după ajutor”, a declarat Gheorghe Mitache, bunicul victimei. Agresorii au fost arestaţi după patru zile de la comiterea infracţiunii, însă nu au vrut să recunoască nimic. Puşi faţă în faţă cu martorii agresiunii şi cu cei care i-au auzit lăudându-se că l-au snopit în bătaie pe Mitache, Matei şi Crişan au recunoscut parţial ceea ce au făcut şi au dat vina unul pe celălalt.