Defibrilatoarele cardiace, mai eficiente pentru femei

Studiu surprinzător. Implantarea unui defibrilator combinat cu un resincronizator cardiac cu impulsuri electrice este de două ori mai eficientă în cazul femeilor, comparativ cu pacienţii bărbaţi, în ceea ce priveşte împiedicarea producerii unui stop cardiac sau a unui deces. Oamenii de ştiinţă au analizat rezultatele unui studiu clinic (MADIT-CRT) apărut în 2009, în ”New England Journal of Medicine”, ce a fost efectuat pe 1.820 de pacienţi din SUA, Canada şi câteva ţări din Europa. Acest studiu, ce s-a întins pe durata a patru ani şi jumătate, a comparat eficacitatea defibrilatorului implantat combinat cu un mic dispozitiv ce trimite impulsuri electrice către inimă, pentru a stimula atriul drept şi ventriculele drept şi stâng, de o manieră coordonată şi sincronizată cu eficacitatea unui defibrilator unic. Defibrilatorul singur acţionează diferit, el trimite un şoc electric pentru a restabili un ritm normal atunci când inima începe să bată în mod dezordonat, fenomen denumit fibrilaţie. Acest nou tratament combinat folosit în cazurile de insuficienţă cardiacă se numeşte CRT-D (cardiac resynchronization therapy with defibrillator). Analiza comparativă a eficienţei acestui tratament a demonstrat faptul că el reduce numărul cazurilor de stop cardiac cu 70% pentru femei şi cu 35% pentru bărbaţi. Rata mortalităţii a scăzut cu 72% în cazul pacientelor de sex feminin. ”Studiile precedente au relevat faptul că tratamentele cardiace preventive aveau rezultate comparabile la bărbaţi şi la femei”, a declarat cardiologul Arthur Moss, profesor de medicină la Universitatea Rochester din New York, principalul autor al acestui studiu. ”Rezultatele analizei noastre sunt surprinzătoare însă foarte importante, deoarece este vorba de singurul tratament cardiac ce s-a dovedit a fi net mai eficient la femei comparativ cu pacienţii bărbaţi”, a adăugat Arthur Moss.

Bărbaţii, mai vulnerabili la afecţiunile cardiovasculare. Din punct de vedere istoric, maladiile cardiace au avut o incidenţă mai mare în cazul pacienţilor de sex masculin, iar graţie campaniilor de informare din ultimii ani, femeile au început să fie tot mai conştiente de riscurile cardiovasculare şi au început să ia măsuri pentru a preveni declanşarea acestor boli. Printre principalele motive avansate de cercetători pentru a explica această diferenţă uriaşă se află şi faptul că femeile suferă mult mai des de maladii cardiace non-ischemice, cum ar fi inflamarea miocardului, în timp de bărbaţii suferă adeseori de maladii ischemice - boli coronariene ce antrenează o îngustare a arterelor. În plus, femeile suferă mult mai des de o tulburare cardiacă denumită bloc de ramură stângă, care dezorganizează activitatea electrică de la nivelul miocardului. La femei, terapia CRT-D împiedică de o manieră eficientă deteriorarea muşchiului cardiac, evitând inflamarea acestuia, care reduce capacitatea lui de pompare. Aproximativ 42 de milioane de americani suferă de maladii cardiace, prima cauză de mortalitate pentru femeile din SUA (peste 450.000 în anul 2005), iar numărul lor îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor, potrivit statisticilor publicate de American Heart Association.