Defibrilatoarele semiautomate, la îndemâna oricărui cetăţean!

Specialişti ai Ministerului Sănătăţii (MS) ripostează “la unele comentarii nefondate ale unor aşa-zişi experţi în domeniu vizavi de utilizarea defibrilatoarelor semiautomate de către orice persoană”. Totodată, MS dezaprobă că ar avea vreun interes sau că aparatele ar constitui vreun pericol.

Într-un comunicat de presă, secretarul de Stat în MS, dr. Raed Arafat, a subliniat că “defibrilatoarele semiautomate sunt destinate utilizării de către orice cetăţean, inclusiv de către cei care nu fac parte din sistemul sanitar, pentru a veni în ajutorul unei persoane aflate în stop cardiac, fiind construite astfel încât să fie uşor de folosit şi să prevină orice eroare de utilizare”. “Introducerea defibrilatoarelor semiautomate pe maşinile de pompieri, ambulanţele SMURD de prim ajutor, inclusiv ambulanţele unităţilor sanitare, a dus la creşterea semnificativă a numărului de pacienţi la care manevrele de resuscitare cardiopulmonară au reuşit, pacientul fiind recuperat fără sechele neurologice, care l-ar fi putut afecta în cazul în care astfel de aparate nu ar fi fost accesibile”, se arată în informarea MS. De mai mulţi ani, în majoritatea ţărilor europene, cu sisteme medicale avansate, s-au amplasat defibrilatoare semiautomate în spaţiile publice sau în clădirile supraaglomerate, cum ar fi clădirile de birouri, astfel încât, în cazul apariţiei unui stop cardiac, să fie posibilă defibrilarea persoanei de către cei din jurul său până la sosirea echipajelor medicale specializate. MS din România arată că specialiştii americani sprijină puternic amplasarea defibrilatoarelor semiautomate la nivelul echipajelor de prim ajutor şi ambulanţelor, precum şi în spaţii publice bine stabilite. “Toate informaţiile apărute în presă despre eventualele locuri de amplasare a acestor defibrilatoare nu se bazează pe date reale. În acest sens, scenariile care acuză MS de intenţia de a pune la cale „o mare afacere” nu se bazează pe informaţii corecte şi reale, ci sunt doar speculaţii ale unor persoane total neavizate. Afirmaţia conform căreia este necesară schimbarea acestor aparate o dată la cinci ani este falsă şi de natură să dezinformeze opinia publică, singurele componente care trebuie schimbate după un anumit număr de ani, dacă aparatul nu este utilizat, fiind acumulatorul şi, eventual, electrozii de defibrilare, dacă perioada de valabilitate este depăşită”, precizează MS. Totodată, afirmaţia potrivit căreia „fiecare aparat urmează a fi acreditat” nu are la bază date reale, întrucât acreditarea se face doar la începutul comercializării acelui tip de aparat în România, nu pentru fiecare în parte. “Menţionăm că deja există mai multe aparate de acest tip acreditate în România. În momentul de faţă există mai mulţi producători pe piaţă, MS nu va fi implicat în achiziţionarea aparatelor, iar decizia asupra producătorului de la care urmează a fi achiziţionate va aparţine strict proprietarului sau administratorului spaţiului”, spune MS. Ministerul urmează să stabilească doar criteriile minime pe care trebuie să le respecte aceste aparate, în conformitate cu recomandările experţilor şi organismelor internaţionale specializate în acest domeniu.

NICIUN PERICOL Afirmaţia potrivit căreia „defibrilatoarele pot fi periculoase pentru cei care le folosesc” nu este una realistă, având ca exemplu inclusiv faptul că în statele dezvoltate, SUA, statele europene, Canada etc., aceste aparate se regăsesc în spaţiile publice, fiind accesibile publicului larg pentru acordarea de prim ajutor la nevoie. “De asemenea, informaţia potrivit căreia Statele Unite ar dori să interzică aceste defibrilatoare nu este una corectă, din moment ce pe site-ul Asociaţiei Americane de Cardiologie există un punct de vedere contrar celor afirmate de expertul SAR”, spun cei de la MS. În ceea ce priveşte costul unui defibrilator semiautomat pentru utilizarea publicului larg, acesta poate fi încadrat între 1.000 - 2.500 de euro, în timp ce un defibrilator destinat personalului medical se încadrează între 5.000 - 25.000 de euro, în funcţie de caracteristicile şi complexitatea acestuia. “Astfel, afirmaţia potrivit căreia se deschide o piaţă de sute de milioane de euro este una hazardată, neprofesionistă şi nu are niciun fundament real”, este replica MS. “Rămânem convinşi că, în situaţia în care o persoană ar deceda într-un spaţiu public sau ar rămâne cu complicaţii sau sechele severe din cauza întârzierii sosirii unui echipaj de urgenţă, aceleaşi persoane care astăzi comentează negativ intenţia MS de a amplasa defibrilatoare de acest tip în spaţiile publice ne-ar întreba, la acel moment, de ce nu am făcut acest lucru mai devreme”, se mai arată în comunicatul MS.