Deficit bugetar spre zero!?

PROPUNERE HAZLIE Parlamentarii democrat liberali din comisiile economice doresc să fie mai catolici decât Papa. Dacă preşedintele Traian Băsescu vrea un deficit bugetar în 2012 sub 3%, parlamentarii din PDL susţin necesitatea unui deficit bugetar cât mai mic, chiar şi spre valoarea zero. Secretarul Comisiei de buget finanţe a Camerei Deputaţilor, Nicolae Bud (PDL), a declarat că trebuie să se tindă spre un deficit bugetar zero, menţionând însă că este greu de crezut că România se poate descurca, în acest moment, fără un deficit minimal. El a arătat însă că orice modificare a politicii fiscale trebuie să aibă ca obiectiv principal menţinerea deficitului bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut pe termen mediu şi lung „şi cât mai aproape de zero, pe cât e posibil”. În legătură cu „prudenţa” menţionată de preşedinte, Bud a precizat că aceasta înseamnă cuantificarea foarte bună în buget a celor doi factori importanţi - deficitul şi creşterea bugetară.

ILUZII Pe de altă parte, fostul ministru al Sănătăţii, deputatul PNL Eugen Nicolăescu, membru în Comisia de Buget a Camerei, a declarat că este o iluzie atingerea unui deficit bugetar zero într-o perioadă de criză în care creşterea economică este sub semnul întrebării. „Sigur că se poate ajunge la orice, problema este ce sacrifici. Iar eu cred că în felul acesta se sacrifică principalele domenii pentru care oricum ar trebui bani mai mulţi: sănătatea, educaţia şi investiţiile. Dacă vor să-şi bată joc de toate acestea, este posibil şi aşa ceva”, a spus Nicolăescu. El a afirmat că bugetul pe 2012 este mai mult o „momeală” decât un buget prudent. El a criticat Guvernul că se foloseşte de „demagogie şi falsitate” atunci când tratează această temă. La rândul său, deputatul PSD Cătălin Nechifor, membru al Comisiei de buget din Camera Deputaţilor, a declarat că deficitul bugetar pe 2012 ar putea fi şi zero, în condiţiile în care investiţiile de stat ar fi raţionalizate, iar colectarea taxelor ar fi îmbunătăţită. Nechifor a afirmat că principala preocupare a Guvernului nu trebuie să fie neapărat legată de dimensiunea deficitului bugetar, ci de finanţarea acestuia.