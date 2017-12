Deficitele de apă din solul agricol se mențin în sud-estul, estul și local în sudul și vestul țării

Deficitele de apă din solul agricol se mențin pe suprafețe agricole extinse din sud-estul, estul și local în sudul și vestul țării și doar în cazul porumbului rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 centimetri se va situa în limite satisfăcătoare și local apropiate de optim, arată prognoza agrometeorologică valabilă pentru perioada 26 august -1 septembrie 2014, întocmită de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). "În Maramureș, în cea mai mare parte a Dobrogei, Munteniei, Moldovei, nord-vestul Crișanei, sud-estul Olteniei, sud-vestul și izolat în nordul Transilvaniei, se semnalează fenomenul de secetă pedologică cu diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică și extremă", precizează cei de la ANM. Din punct de vedere meteorologic, în prima parte a perioadei, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, după care se va produce o răcire treptată în evoluția vremii, aceasta devenind normală sub aspect termic, în aproape toată țara. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 15 și 28 de grade Celsius, în primele zile ale intervalului, abaterile termice pozitive fiind până la 7 grade Celsius și între 12 și 23 de grade Celsius, spre sfârșitul perioadei, valori apropiate de normele climatologice. Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 18 și 34 de grade Celsius, la nivelul întregii țări, iar cea minimă se va încadra între 6 și 22 de grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind posibile în depresiuni. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi sub formă de aversă, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Totodată, pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și izolat vor fi condiții de producere a grindinei. În acest context, specialiștii ANM estimează că procesele fiziologice ale speciilor prășitoare și pomi-viticole se vor desfășura în condiții normale, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. De asemenea, pe terenurile unde se vor menține deficite de umiditate în sol, ritmurile de vegetație ale culturilor prășitoare vor fi stânjenite. Floarea-soarelui va înregistra maturitatea în ceară (70-100%) și deplină (40-100%) în toate regiunile agricole, local fiind posibilă declanșarea recoltării. Din punct de vedere fenologic, porumbul își va definitiva mătăsirea (100%), plantele aflându-se în fazele de maturitate în lapte și ceară (10-100%), precum și maturitate deplină (10-70%), îndeosebi la hibrizii extratimpurii și timpurii. La sfecla de zahăr predominante vor fi fazele de alungire și îngroșare a axei hipocotile, concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină. De asemenea, cultura de cartof își va continua creșterea tuberculilor, uscarea vrejilor și maturitatea tehnologică, precum și recoltarea. Pomii fructiferi vor înregistra creșterea și coacerea rodului, precum și formarea mugurelui terminal, iar la soiurile de sezon se vor continua lucrările de recoltare, iar vița de vie va parcurge fazele de creștere și coacere a boabelor, în toate podgoriile. Pe fondul precipitațiilor prognozate, lucrările agricole specifice campaniei de vară (recoltarea fructelor, combaterea bolilor și dăunătorilor, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, etc.) vor fi sistate temporar.