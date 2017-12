Deficitul bugetar al României va depăşi limita de 3% solicitată de CE

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în ucare prognoza privind deficitul bugetar pentru 2011, de la 2,7%, la 4,2% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce înseamnă că România nu se va încadra în limita de 3% solicitată de Comisia Europeană pentru acel an. Potrivit raportului primei evaluări a FMI la acordul cu România, bugetul ar urma să înregistreze un deficit de 7,3% în acest an şi de 5,9% anul viitor. Anul trecut, România a înregistrat un deficit bugetar de 4,9% din PIB, situaţie care a condus la declanşarea procedurii de deficit excesiv de către Comisia Europeană. Consiliul miniştrilor de Finanţe ai statelor UE a cerut României, la finele lunii iunie, să ia măsuri pentru corectarea deficitului bugetar şi a stabilit ca termen limită anul 2011 pentru reducerea acestuia sub 3% din PIB. Limita maximă de 3% este obligatorie pentru intrarea unui stat în mecanismul ratelor de schimb (ERM2), anterior trecerii la moneda euro. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, săptămîna trecută, că principalul obiectiv strategic al noului Consiliu de Administraţie al BNR va fi adoptarea euro la orizontul anilor 2014 - 2015. Înainte de a intra în zona euro însă, o ţară trebuie să respecte criteriile stabilite prin Tratatul de la Maastricht, respectiv să se afle timp de doi ani în ERM-2, perioadă în care moneda naţională poate fluctua într-un intervalul de plus-minus 15% faţă de euro. De asemenea, inflaţia nu trebuie să depăşească cu mai mult de 1,5 puncte procentuale media ratelor inflaţiei din cele mai perfomante trei state membre, iar deficitul bugetar nu se poate plasa peste 3% din PIB. Un al treilea criteriu este ca datoria publică să nu depăşească 60% din PIB.