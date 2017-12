Deficitul bugetar, în urcare

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 20 de miliarde de lei în primele şapte luni ale anului, echivalentul a 3,9% din Produsul Intern Brut (PIB), după ce a urcat în luna iulie cu aproape două miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Deficitul bugetar a fost rezultatul unor venituri totale de 93,3 miliarde lei, mai mari cu 1,2% comparativ cu perioada similară din 2009, şi a unor cheltuieli de 113,3 miliarde de lei, cu 3,2% peste cele din primele şapte luni ale anului trecut. Pe venituri, creşterea încasărilor din TVA s-a înregistrat îndeosebi pe lunile iunie şi iulie, influenţa din majorarea cotei de la 19% la 24% urmând a se reflecta începând cu august. Veniturile din accize au crescut ca urmare a majorării nivelului de accizare aplicat de la 1 ianuarie 2010, a cursului mediu euro/leu luat în calcul la plata accizelor pentru anul 2010, precum şi a creşterii cuantumului accizei la unele produse. Totodată, se menţin decalaje importante la impozitul pe profit (-3,2%), impozitul pe venit (-5,4%), precum şi la contribuţiile de asigurări sociale (-5,3%). La prima rectificare bugetară din acest an, aprobată la jumătatea lunii august, Guvernul a estimat în scădere veniturile la bugetul consolidat cu 3,4 miliarde lei, iar cheltuielile, cu 714 milioane lei, cele mai mari diminuări de încasări fiind la impozitul pe venit, accize şi impozitul pe profit, Guvernul bazându-se pe resurse suplimentare din creşterea TVA. Cheltuielile pe acest an ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost majorate cu 1,1 miliarde lei prin rectificarea bugetară, Guvernul anticipând pentru perioada imediat următoare o reducere a numărului de salariaţi faţă de prognoza utilizată la construcţia iniţială a bugetului. Pentru întregul an se estimează o reducere în termeni reali a PIB de 1,7–1,9%, comparativ cu creşterea de 1,3% avută în vedere la fundamentarea bugetului iniţial, şi un deficit bugetar de 6,8%, ţinta fiind inclusă şi în acordul cu Fondul Monetar Internaţional.