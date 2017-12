“Definitely Maybe”, cel mai bun album britanic al tuturor timpurilor

“Definitely Maybe” al trupei Oasis, lansat în 1994, a primit titlul de cel mai bun album din toate timpurile, în urma unui sondaj realizat de revista “Q” şi compania HMV. Albumul de debut al trupei Oasis, “Definitely Maybe”, deşi sintetizează fenomenul pop britanic de acum 14 ani, a fost desemnat cel mai bun album din toate timpurile şi este urmat în top de continuarea sa, “(What\'s the Story) Morning Glory”, lansată în 1996. Pe poziţia a treia s-a situat albumul “OK Computer”, al lui Radiohead, acesta fiind urmat de albumul trupei Beatles “Revolver” şi de albumul Rolling Stones, care poartă numele grupului. Albumul trupei Beatles, “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, s-a situat pe poziţia a şasea, acesta fiind urmat de “London Calling”, al trupei Clash. “Under the Iron Sea”, al trupei Keane, lansat în 2006, s-a situat pe poziţia a opta, fiind, de altfel, singurul album din ultimii zece ani care a fost inclus în top. “Dark Side of the Moon”, al lui Pink Floyd şi “Urban Hymns”, al trupei Verve, completează topul 10 al celor mai bune albume britanice.

În topul 50 au fost incluse cinci albume ale trupei Beatles. În afară de “Revolver” şi de “Sgt Pepper\'s Lonely Hearts Club Band”, în clasament mai apar “Abbey Road” (12), “The White Album” (19) şi “Rubber Soul” (21). De asemenea, trupa Oasis mai are două albume incluse în topul 50, “Don\'t Believe the Truth” (14) şi “Be Here Now” (22). Radiohead, Pink Floyd, Muse şi Coldplay au fiecare cîte trei albume incluse în acest top. La sondaj au participat 11.000 de iubitori ai muzicii.