Definiția căsătoriei din Codul Civil e susceptibilă de neconstituționalitate

senatorul jurist Șerban Nicolae ridică, astăzi, în urma rezultatului referendumului pentru redefinirea noțiunii de căsătorie în Constituție, o problemă pe care mulți, indiferent de ce parte a baricadei s-au aflat, nu și-au ridicat-o. Și anume, aceea că "de ieri, dispozițiile Codului Civil ce definesc căsătoria ca fiind încheiată între bărbat și femeie sunt susceptibile de neconstituționalitate. Pentru că în Constituția României căsătoria se încheie între SOȚI".

Redăm mai jos, integral, opinia senatorului PSD:

"ADEVĂRATA MAJORITATE

Pentru mine, nu este prima dată când susțin o opțiune minoritară. N-o să merg în urmă chiar în anii ’90, deși am exemple. Dar în 2004 și 2009, mulțimile exultau că Băsescu câștiga alegerile prezidențiale „arzându-i pe corupți” și promițând „țepe în Piața Victoriei”. În 2007 și în 2012, votanții l-au apărat de demitere. Majoritatea își exprima fericirea că Băsescu „i-a ciuruit” pe oponenți. În cei zece ani de „regim Băsescu” s-au tăiat salarii, s-au închis spitale și școli, s-au mărit taxe și impozite și s-a pus la punct cel mai ticălos sistem de putere exercitată ocult, de poliție politică, de control și manipulare a justiției.

De fiecare dată am eșuat în a-i convinge pe concetățeni că greșesc. Au aflat-o mai târziu (unii, prea târziu) și destui au avut și puterea de a recunoaște. Niciodată nu am spus că poporul greșește. Pentru că așa ceva nu poți admite în legătură cu poporul căruia îi aparții. Pur și simplu, nu poți.

Mitologia greacă povestește de Casandra din Troia, că fusese blestemată de zeul Apollo să vadă viitorul dar să nu o creadă nimeni. Poate nu era un blestem. Era eliberarea de răspundere. Ea le spusese tuturor. Dar n-au vrut s-o asculte.

Mi se spune adesea, de bună-intenție, să văd ce vrea poporul. Să fiu în acord cu preferințele majorității. Nu pot și nu vreau să fiu așa. Spun și fac ceea ce cred că este corect și bun pentru oameni. Nu pot și nu vreau să fiu populist sau oportunist. Știu că „lăutarii politici”, cei care cântă ce vrea publicul să audă, pot câștiga mai ușor și, conjunctural, se bucură de simpatie. Dar asta nu înseamnă că fac bine. Și sigur nu sunt sinceri. Un conducător adevărat arată calea și ține direcția. Un oportunist incorigibil va profita de direcția mulțimii pe al cărei creștet se va instala confortabil.

Eu am să-mi reproșez la fiecare eșec că nu am făcut bine sau nu am făcut tot ce trebuia. Nu am nicio bucurie dacă mi se dă dreptate mai târziu. Am să spun și am să fac, în continuare, ceea ce cred că este corect și bun pentru poporul căruia îi aparțin. Chiar dacă nu sunt „în tendințe”. Sau, mai ales atunci!

P.S. Rezultatul referendumului chiar este o victorie a homosexualilor. Nu pentru că ar fi majoritari. Ci pentru că majoritatea a urmat argumentele lor sau le-a acceptat cu indiferență. De ieri, dispozițiile Codului Civil ce definesc căsătoria ca fiind încheiată între bărbat și femeie sunt susceptibile de neconstituționalitate. Pentru că în Constituția României căsătoria se încheie „între soți”. Să vă dea Dumnezeu sănătate, tuturor!"