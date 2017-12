Deflagraţie în Eforie Sud

A scăpat ca prin minune cu viaţă după ce casa în care se afla a fost distrusă de o deflagraţie. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, ieri dimineaţă, mai multe persoane din Eforie Sud au sunat la 112 şi au anunţat că într-un imobil de pe strada Alexandru Ioan Cuza în care locuieşte un bătrân a avut loc o explozie. Mai multe echipaje de pompieri şi o autospecială a Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa au fost trimise în zonă. Până la sosirea militarilor, proprietarul casei a fost scos dintre dărâmături de oamenii veniţi să vadă ce s-a întâmplat. „Bătrânul locuia într-o casă din chirpici şi carton construită în curtea surorii lui. Eu eram la o casă din apropiere împreună cu colega mea, consilierul local Flori Pârvescu. La un moment dat s-a auzit o bubuitură puternică iar apoi oamenii au început să ţipe că a explodat o butelie. Ne-am apropiat de imobilul respectiv şi am observat că o parte din acoperiş se prăbuşise. Din fericire, bătrânul se afla în dormitor în momentul în care a avut loc deflagraţia, iar acoperişul a rezistat acolo. Am dat la o parte câteva bucăţi din zid şi am reuşit să intrăm în casă şi să îl scoatem afară pe bătrân. Ne-a spus că era în pat şi că a încercat să îşi aprindă o ţigară, iar apoi s-a întâmplat nenorocirea“, a declarat cosilierul local Ionuţ Anghel. Victima, Vasile Tănănău, a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru primirea îngrijirilor medicale necesare. Medicii spun că, din fericire, pacientul a suferit doar câteva arsuri minore la nivelul feţei. Reprezentanţii ISU „Dobrogea“ spun că incidentul a avut loc în urma acumulării de gaze din cauza aragazului defect.