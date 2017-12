Deflagraţie provocată de un vârstnic neglijent

Locatarii unui bloc din Constanţa au crezut că se dărâmă pereţii peste ei după ce un vecin a încercat să îşi verifice butelia cu ajutorul unui chibrit aprins şi s-a produs o deflagraţie. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că ieri, în jurul orei 11.00, mai multe persoane au sunat să anunţe că a explodat o butelie într-un bloc de pe strada Garofiţei. În ajutor au fost trimise două autospeciale din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş, precum şi un echipaj SMURD pentru salvarea eventualelor victime. Din primele investigaţii, militarii au descoperit că deflagraţia a avut loc din cauza unui pensionar care a încercat să îşi verifice butelia cu chibritul. „Butelia era în balcon şi scăpa gaze. Mi-a fost frică să nu se întâmple ceva şi am dus-o în baie să o verific. Am crezut că scapă gaz pe la ventil. I-am pus un dop şi, în momentul în care am aprins un chibrit, a explodat“, le-a povestit Florea Săvel, de 77 de ani, pompierilor. Deşi are o vârstă înaintată, bărbatul poate spune că s-a născut pentru a doua oară, pentru că a scăpat doar cu câteva arsuri minore. El le-a declarat militarilor că suflul exploziei l-a izbit de peretele din baie.

ATAC DE PANICĂ Isprava bătrânului i-a pus pe jar pe toţi locatarii blocului. Vecinii le-au povestit anchetatorilor că au crezut că este cutremur şi că se prăbuşeşte imobilul. Bărbatul care locuieşte în apartamentul de deasupra celui al bătrânului a declarat că, în momentul în care s-a dezmeticit, a intrat în baie şi a văzut cum intră fum şi praf pe aerisire, iar o parte din faianţă era căzută de pe perete. Femeia care locuieşte în apartamentul de dedesubt a avut însă nevoie de îngrijiri medicale, pentru că a făcut un atac de panică. Pompierii spun că în urma acestui incident au fost avariate trei apartamente, iar cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului. Totodată, militarii recomandă celor care vor să îşi verifice buteliile să folosească doar apă şi săpun.