Degeaba a primit mulţumiri Boc…

Pentru “un petec de hârtie” care aduce liniştea între anumite instituţii, premierul Victor Ponta a fost atacat de toţi. Ultima ieşire a lui Băsescu cu mulţumirile la adresa Guvernelor Boc, Ungureanu şi Ponta a înteţit viteza “săgeţilor”. Premierul Ponta spune însă că singurul merit al lui Băsescu este că, după 9 decembrie 2012, a acceptat să colaboreze cu Guvernul şi cu Parlamentul şi acum laudă guvernarea actuală pentru că a reparat multe dintre lucrurile stricate de Cabinetul Boc: „Adevărul e că am \"stricat\" multe din lucrurile rele făcute de Boc, dacă vrem să fim sinceri. Şi am spus şi aşa mai în glumă că preşedintele Băsescu avea nevoie de Guvernul meu ca să se întâmple toate lucrurile astea bune, deoarece cu Boc cam greu se întâmplă lucruri bune. Ungureanu a avut o contribuţie importantă - a golit cantina de whisky-uri şi de vită Kobe. Dar vorbim aici de Boc şi de mine. Boc a stricat, eu am reparat, aşa încât imaginea generală, prezentată de preşedinte, e una corectă. Da, acum România e o ţară stabilă, are creştere economică\".

NU E TOTDEAUNA CEEA CE PARE Premierul a arătat că a înţeles din declaraţiile recente ale şefului statului că, dacă e ceva rău în România, e din cauza unui prim-ministru, dacă e ceva bun, e datorită preşedintelui: \"Sigur, ca şi comunicare politică, e deşteaptă chestia. Dar nu e totdeauna aşa\". El crede în continuare că fostul Guvern Boc a fost \"cel mai incompetent şi cel mai corupt Executiv pe care l-a avut România şi noi ne chinuim de un an doar să reparăm ce au stricat ei şi să îi dăm la Parchet pe hoţii lor. Asta ca să fie foarte clar, apropo de cine pe cine laudă. Am venit după nişte incompetenţi şi după nişte hoţi la guvernare, nu este prima dată, este adevărat\". În opinia lui, Băsescu se ocupă de \"rescris istoria\", în timp ce eforturile USL trebuie concentrate asupra guvernării.