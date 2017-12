„Degeaba aloci bani dacă ei dispar!”

Nivelul cheltuielilor publice nu trebuie diminuat, în anii următori, dar este nevoie de un avans al absorbţiei fondurilor europene, a declarat vineri analistul economic Daniel Dăianu. „La noi se fură banul, se sifonează şi nu se vede, ceea ce este foarte grav. La noi se vorbeşte despre faptul că nu se alocă mulţi bani, dar degeaba aloci dacă ei dispar!. Asta inspiră o proastă funcţionare a statului, banul se duce aiurea”, a explicat Dăianu. Fostul ministru de Finanţe a adăugat că teoria conform căreia mai bine nu folosim multe fonduri europene pentru că vom avea probleme ulterior este „o prostie şi o aiureală”: „România este în altă situaţie: nu are infrastructură de bază, drumuri, autostrăzi, instalaţii de irigaţii. România are extraordinar de puţin în raport cu nevoile. Noi nu avem infrastructură pentru că ne-am bătut joc de fondurile publice, nu că nu am absorbit bani europeni.