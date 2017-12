Dejan Rusmir ratează partida cu Dinamo II

După două săptămîni de pauză, FC Farul se pregăteşte să reia lupta pentru locurile fruntaşe ale clasamentului Seriei I a Ligii a II-a cu un obiectiv clar. Constănţenii şi-au propus să cîştige maximum de puncte în cele trei etape programate în doar o săptămînă şi să depăşească astfel criza care a dus echipa de pe litoral pe locul 13. Tehnicianul Farului se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, motiv pentru care este obligat să facă mai multe schimbări în formula de start faţă de jocul de la Botoşani. Astfel, pe lîngă Vlas, accidentat, şi Diogo da Silva, suspendat, Şumudică nu-l va putea folosi la Bucureşti nici pe Dejan Rusmir dintr-un motiv ciudat. Mijlocaşul sîrb nu are viză medicală pe carnetul de joc, întrucît nu a efectuat un control hepatic suplimentar, şi nu are drept de joc. Este a doua partidă consecutivă ratată de Rusmir, care a lipsit şi la Botoşani, tot din cauza unor probleme birocratice. Nici situaţia portughezului Diogo Andrade nu este clară, aşteptîndu-se în continuare sosirea cărţii verzi din Bulgaria. “Cu cît soseşte mai repede, sper cel tîrziu mîine, cu atît mai mari sînt şansele să joace duminică”, a spus antrenorul constănţean. Alţi trei jucători, Cristocea, Chico şi Teekloh au acuzat dureri la spate din cauza nervului sciatic, dar sînt şanse să fie recuperaţi pînă la ora jocului. În ciuda acestor probleme, Şumudică speră că elevii săi se vor întoarce din capitală cu cele trei puncte. “Ştiu că Dinamo II a schimbat antrenorul, iar acest lucru are întotdeauna un impact asupra echipei. Orac are obiectiv ieşirea din zona retrogradării, dar şi noi avem un obiectiv şi vrem să luăm maximum de puncte în etapele următoare”, a explicat antrenorul grupării de pe litoral. “Ne aşteptăm să luăm trei puncte la Bucureşti şi să continuăm să cîştigăm toate meciurile pînă la finalul turului. O serie de rezultate bune în următoarele trei jocuri ne-ar putea aduce chiar pe locul secund. Oricum, mi-aş dori ca în iarnă, cînd vom trage linie, să fim pe prima poziţie în clasamentul Seriei I”, a adăugat patronul Giani Nedelcu.

Constănţenii au vizionat ieri după-amiază un rezumat al întîlnirii cu FC Botoşani, încercînd să identifice şi să elimine greşelile din urmă cu două săptămîni. La şedinţa de pregătire care a urmat, Şumudică a avut la dispoziţie întreg lotul, cu excepţia lui Vlas, care s-a antrenat separat. Tehnicianul a decis să trimită şase jucători, Dobre, Fatai, Mansur, Păcuraru, Buzea şi Soare, la echipa secundă, care va evolua astăzi, în deplasare, împotriva celor de la CS Viscofil, în Liga a III-a.