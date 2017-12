Pentru că nu există un eveniment major în acest debut de săptămână, poate doar cu excepţia obişnuitei şedinţe de guvern de la care presa aşteaptă luarea unor decizii relativ importante legate de noul Cod al Muncii şi concediul maternal, şi pentru că în weekend s-au acumulat câteva subiecte ce pot fi reunite sub aceeaşi pălărie ironică, am avut nevoie doar de un pretext pentru textul de faţă.

Întotdeauna mi s-au părut caraghioase unele expresii diplomatice standard, cum este chiar şi cea pe care am ales-o ca titlu al acestui editorial (cum naiba să mănânci de prânz în timp ce \"lucrezi\"?), dar atunci când ele sunt asociate cu numele lui Traian Băsescu devin de-a dreptul hilare... Aşadar, îmi este imposibil să-mi imaginez cum a decurs \"dejunul de lucru\" al preşedintelui României cu ambasadorii ţărilor membre UE acreditaţi la Bucureşti! Nu doar pentru că Şeful Statului Român este un personaj total lipsit de \"etichetă\" (am folosit acest termen elegant, ca să evit unul neaoş...), fie că are o privire de om aflat la un priveghi, fie că păţeşte ce-a păţit cu Sarkozy, ci şi pentru că îi cunosc engleza \"de baltă\", motiv pentru care mă întreb cum se petrec asemenea conversaţii diplomatice cu gura plină, în toiul mesei!?

\"Dejunul de lucru\" a avut loc vinerea trecută în Bucureşti, oraş care tocmai a fost degradat în nu mai ştiu care top internaţional, de pe locul 29, pe locul 73. Dar Bucureştiul este şi capitala României, o ţară ce vrea să se lepede de apelativul \"rom\" ca de un stigmat, înlocuindu-l cu tradiţionalul termen de \"ţigan\", însă asta seamănă mai curând cu o operaţiune cosmetică de genul \"transformarea poreclei în renume\", judecând după faptele \"de vitejie\" ale ţiganilor români din Europa, chit că minoritatea etnică respectivă s-a supărat foarte tare pe o asemenea iniţiativă, deopotrivă guvernamentală şi prezidenţială! S-a discutat cu gura plină despre vreunul dintre aceste subiecte? Sau despre intenţia de a reduce concediul maternal în România până la limita la care ar putea deveni cel mai scurt concediu de acest fel din Europa?...

Le-o fi explicat Traian Băsescu ambasadorilor că \"furnicuţa Boc\", aşa cum a poreclit Andreea Paul Vass acest guvern, pune la cale noi prevederi în Codul Muncii pentru a intimida sindicaliştii să mai facă greve? O fi precizat preşedintele care este misterioasa \"variantă B\" a Elenei Udrea şi cu ce scop a înregistrat ea la OSIM dreptul de copyright pentru câteva sloganuri electorale? S-a scuzat şeful statului pentru absenţa din ţară, de la festivităţile prilejuite de Ziua Naţională a României, festivităţi la care toţi convivii \"dejunului de lucru\" au fost prezenţi?! Ar mai fi numeroase astfel de întrebări retorice, dar mă opresc aici, ca să-mi rămână subiecte şi pentru editorialul de mâine...

Nu ştiu cum o fi plescăind Traian Băsescu la dejunurile diplomatice \"de lucru\", dar văd ce politică face, iar mie, unul, din cauza asta, îmi stă mâncarea în gât, în calitate de român şi de alegător!