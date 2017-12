Delegaţie SUA la MApN

07:01:19 / 31 Ianuarie 2014

Dilema

Domnul general Breedlove,ca orice american care face parte dintro specie iubitoare de pace a raspuns cu celeritate la invitatia Sefului SMG.Armata romana a fost prinsa pe picior cum este mai bine.Era in lupta cu ,,inamicul''iarna ,care in mod surprinzator a venit si anul acesta de se mira politicienii ,jurnalistii si primarii, precum beduinii, ca zapada este alba.Autoinvitatia yankeului are un scop ascuns.Care o fi acela ,nu ne priveste.Dar o sa suportati.Binenteles trebuiau si cateva cuvinte de lauda aduse la adresa armatei.Americanii, fara sprijinul romanilor nu puteau sa aduca pacea pe mapamond.In Afganistan este o liniste care te imbolnaveste ,zilnic auzim de atentate,In Kosovo,la fel se inteleg crestinii cu musulmanii parca ar fi facuti de acelasi Dumnezeu,rusii fug de zona aeriana a Balticii ca dracu de tamaie si ca sa ajunga in Kaliningrad trebuie sa dea ocol Pamantuli.Participarea fregatelor la misiunea Endeavour a starpit tote gruparile teroriste care erau in deriva in Mediterana,drept consecinta acestea s-au retras pe coasta de nord a Africii si trimit refugiatii in UE.Si,abservati,de cind cu participarea MM la misiunea Ocean Shield pentru starpirea pirateriei ,nu mai sunt nave atacate?Donul general pleaca linistit in buncarul lui ,asigurat fiind de bretonatul Dusa ca ca? romanu nu-i niciunul.Dar totusi de ce s-a autoinvitat generalul?Saaa....nu !Nu domnule!Avenit sa vada plugul-foreza pentru zapada conceput de armata,si sa se intereseze de etapa de ,,revitalizare''a submarinului in contestul in care rusii disloca peste drum de Romania doua nave,,Mistral''cumparate de la frantuji si inca 3-4 submarine de ale lor,destinate operatiunilor din Marea Neagra dar si pentru echilibru militar in Mediterana.Cu toate ca Putin a conceput strategii in care spune ca secolul XXI este destinat dezvoltarii Extremului Orient si Siberiei el nu neglijeaza dotarea armatei,cooperarea cu NATO si nu va permite ca cineva sa fie mai puternici ca ei.Egali, poate.Relatiile de tip,,fratesc''prietenesc,, de ajutorare''compasiune,au disparut din vocabularul putinesc.Totul cu interes economic,avantaj reciproc si nici prietenii nu vor fi lasati la cheremul altora.Siria ,este un exemplu.