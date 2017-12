DELENI - Iluminat public nefuncţional, din cauza divergenţelor cu ENEL

Primarul comunei Deleni, Marian Dan, a declarat că se numără printre edilii din judeţ care sînt total nemulţumiţi de relaţia cu societatea de distribuţie a energiei electrice, ENEL. Potrivit primarului din Deleni, zecile de adrese trimise către ENEL pentru a rezolva problema stîlpilor de iluminat public au rămas fără niciun rezultat. „Avem 50 de stîlpi de iluminat public de lemn în satul Şipote, iar alţi 15 în localitatea Deleni. Eu nu pot face iluminat public cu stîlpi de lemn, pentru că legislaţia nu îmi dă voie. Aşa că am apelat la ENEL, pentru că societatea are cele mai mari beneficii de pe urma iluminatului public, rugînd reprezentanţii societăţii să ne ajute să schimbăm stîlpii de lemn. Degeaba am făcut noi zeci de adrese, pentru că lor nici nu le-a păsat. Ne-au trimis un răspuns, în dorul lelii, ca să scape de noi, în care au precizat că trebuie să schimbăm stîlpii cu bani de la bugetul local. Cum vine asta?! Noi investim în totalitate în reţea, iar ei devin proprietari pe munca noastră? Nu este corect şi cred că trebuie să se implice şi ei financiar”, a spus Marian Dan, care a mai spus că statul român a greşit în momentul privatizării Electrica, pentru că nu a impus condiţii foarte clare. „Noi, românii simpli, ieşim în mare dezavantaj. Pur şi simplu, băgăm bani în buzunarele italienilor, fără ca ei să mişte vreun deget”, a adăugat primarul comunei Deleni.