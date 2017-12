Delfinariul Constanța caută sponsori pentru un banner educativ

11:12:44 / 06 Iulie 2016

@ Marcel

Corect, asa este...in toata lumea se duce o lupta de constientizare pentru desfiintarea delfinariilor, sea-world-urilor, gradinilor zoologice si eliberarea animalelor sau trimiterea lor in sanctuare, iar la noi continuam cu practicile degradante de Ev Mediu si chinuirea si injosirea unor fiinte care au drteptul sa-si traiasca viata in libertate...stiu oare domnii de la Delfinariu ca aceste mamifere au fost declarate persoane non-umane ? deci au drepturi pe care noi le incalcam zi de zi (dar ce sa ne mai mire atunci cand si cele ale oamenilor sunt incalcate in acelasi mod). Eliberati delfinii!!!