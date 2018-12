Delfinariul va deveni și mai atractiv! Cum fac autoritățile acest lucru

În prag de Sărbători, autoritățile pregătesc surprize de amploare pentru constănțenii și turiștii iubitori de natură și inedit. Este vorba despre un nou proiect de extindere și modernizare a Delfinariului din Constanța, obiectiv unic în România care atrage tot mai mulți turiști în fiecare an. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța de miercuri, 19 decembrie, se află un proiect de hotărâre legat de aprobarea proiectului „Extindere Delfinariu, municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici. „Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța intenționează să depună la finanațare prin Hotărârea de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Nasterplanul investițiilor in turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, proiectul „Extindere Delfinariu, municipiul Constanța”. Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură aflată sub tutela Consiliului Județean Constanța şi reprezintă un obiectiv cultural - educativ, ştiințific şi turistic cu un rot deosebit in cunoaşterea şi cercetarea naturii din România. În acest moment, CMSNC cuprinde următoarele secții: Delfinariul, Acvariul, Planetariul şi Observatorul Astronomic, Microrezervația şi Expoziția de Păsări Exotice şi de Decor. Complexul Nuzeal de Ştiințe ale Naturii din Constanța se constituie un reper important in peisajul cultural şi ştiințific al municipiului, cu valoare emblematicã pentru oferta estivală a litoralului românesc”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

CE PRESUPUNE PROIECTUL DE EXTINDERE

Conform documentului supus dezbaterii și votului consilierilor județeni obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a specificului local şi a elementelor turistice de identitate națională prin extinderea şi dotarea la standarde europene a infrastructurii Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța, astfel încât infrastructura turistică de agrement extinsă să vizeze creşterea calității vieții, dezvoltarea turismului şi crearea de noi locuri de muncă in județul Constanța. Obiectivele specifice vizează, printre altele, dezvoltarea unui obiectiv turistic competitiv pe plan internațional, care să respecte reglementările in vigoare privind condițiile minime de deținere a mamiferelor marine. În proiectul de extindere se urmărește lărgirea bazinului existent și realizarea unei suprafețe vitrate acrilice, prin care delfinii să fie observați mai bine. „Delfinariul Constanta, unicul in România, a reprezentat încă de la înființare (1972) unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate repere de atractivitate atât pentru vizitatorii constanțeni cât şi pentru zecile de mii de turişti naționali sau internaționali care au optat pentru efectuarea vacanțelor pe litoralul românesc. Prin extinderea bazinului existent se urmăreşte îndeplinirea următoarelor deziderate: aducerea Delfinariului Constanța la standardele EAZA si EAAM — organisme europene ce reglementează condițiile minimale de deținere a delfinilor; realizarea unei zone ce poate fi descoperită in sezonul favorabil (8 luni/ an) pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale delfinilor; creşterea atractivității delfiniilor şi între reprezentații prin realizarea unei suprafețe vitrate acrilice. Valoare totală fără TVA a proiectului depășește 22 de milioane de lei.

NOUL DELFINARIU, INAUGURAT ACUM DOI ANI

Anunțul extinderii Delfinariului a fost făcut de directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Adrian Bîlbă, încă de la începutul acestui an. „În spatele Delfinariului vom face un bazin de trei milioane de litri conectat cu bazinul mare, în care vor încăpea șase delfini. Cu acest bazin vom îndeplini standardele europene în vigoare și vom putea obține mai mulți delfini”, a declarat Bîlbă. Amintim că, în urmă cu aproape doi ani, a fost inaugurat noul bazin acoperit, care este de două ori mai mare decât cel vechi. Modernizarea noii clădiri a făcut parte dintr-un program derulat de Consiliul Județean Constanța, cu fonduri europene. Dacă, înainte, Delfinariul avea 600 de locuri în gradene, acum a fost extins la 1.300 de locuri și este acoperit complet. Spectatorii post sta acum pe scaune individuale, de foarte bună calitate, care au culori ce nu agresează vizual nici spectatorul, dar mai ales mamiferele marine. Bazinul principal are 1.200 de metri cubi și este în conexiune cu un bazin mai mic, de retenție, care are o capacitate de 180 de metri cubi, unde delfinii vor putea sta înainte de a intra la spectacole.