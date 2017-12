Delfinii din Marea Neagră, în pericol!

Delfinii din Marea Neagră riscă să fie contaminaţi cu o tulpină virală de rujeolă detectată acum în Marea Mediterană! Specialiştii în domeniul marin spun că trecerea timpului a arătat că ea se răspândeşte deoarece, între 2006 şi 2008, s-a înregistrat o epizootie (răspândire în masă şi pe teritorii mari a unei boli contagioase la animale) în zona Coastelor Spaniole. Directorul coordonator al Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin (SEOPMM) „Oceanic Club”, dr. Răzvan Popescu-Mirceni, a declarat că partenerii francezi ai Şcolii de medicină veterinară „Alfort” (L\'école Nationale Vétérinaire d\'Alfort) au informat cu privire la peste 100 de cazuri de delfini morţi din cauza infecţiei cu o tulpină virală de rujeolă. „La noi, în Marea Neagră, nu s-a înregistrat o tulpină de rujeolă de zeci de ani. Nu sunt indicii care să ne arate că ea este prezentă şi la noi, însă ea se poate manifesta în câteva luni, până la un an. Tocmai de aceea ne luăm măsuri de precauţie şi echipa programului nostru „Delfinii în criză! - Dolphins in distress!” va preleva, în perioada următoare, cu o frecvenţă ridicată, probe de la delfinii eşuaţi pe coasta românească. Totuşi, sperăm că epizootia nu se va răspândi până în Marea Neagră, tocmai de aceea este imperios necesar să ţinem sub observaţie fenomenul”, a declarat Mirceni.

El a completat că analizele francezilor au arătat că media de vârstă a delfinilor afectaţi de rujeolă este între 14 şi 25 de ani, adică specia longevivă. Problema este că, în condiţiile în care, la noi, nu s-a mai înregistrat recent rujeolă, delfinii din Marea Neagră au un nivel scăzut de anticorpi. Mirceni spune, astfel, că ar fi nevoie de vaccinarea delfinilor, însă costurile sunt de milioane de euro, bani de care organizaţia nu dispune. Deocamdată, singurele măsuri care pot fi luate sunt monitorizarea şi prelevarea probelor de la delfinii morţi. În plus, echipa „Oceanic Club” atrage atenţia atât publicului, cât şi lucrătorilor însărcinaţi cu ecarisarea zonelor de plaje că, în cazul apariţiei unor astfel de cazuri şi în Marea Neagră, pe coasta românească, exemplarele moarte pot prezenta risc crescut de contagiozitate la om.