Delfinii din Marea Neagră, în pericol!

Numărul delfinilor morţi găsiţi pe plajele constănţene continuă să crească. Pe 14 mai, echipajul programului „Delfini în criză! - Dolphins in distress!”, derulat de Oceanic Club, a identificat un marsuin (cetacee mici din familia Phocoenidae, care aparţin subordinului Odontoceti/„balene cu dinţi”, împreună cu balenele şi delfinii - n.r.) eşuat mort în zona plajei Tataia. „Este vorba despre o femelă adultă tânără din specia Phocoena phocoena relicta. Moartea acesteia a fost determinată de înec, ca urmare a prinderii în plase de pescuit. Momentul decesului a fost apreciat ca survenind în urmă cu o săptămână faţă de momentul eşuării”, a declarat directorul Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, Răzvan Popescu-Mirceni. La numai o zi după descoperirea cadavrului marsuinului, pe 15 mai, echipajul „Delfini în criză! - Dolphins in distress!” a fost înştiinţat de existenţa unui alt delfin eşuat, de această dată în zona Eforie Nord. De această dată, cadavrul aparţinea unui pui de marsuin, femelă, care a murit tot prin înec, după ce s-a prins în plasele de pescuit. Potrivit directorului Oceanic Club, moartea acestuia a survenit în urmă cu două săptămâni de la momentul eşuării. De la începutul anului şi până în prezent, Oceanic Club a primit 13 sesizări privind delfini eşuaţi morţi pe plajele de pe litoralul românesc, un caz nefiind confirmat fizic (nu s-a descoperit cadavrul). Anul trecut, Oceanic Club a recuperat de pe plajele constănţene cadavrele a 71 de delfini şi a reuşit să salveze viaţa unui delfin eşuat. Numărul delfinilor morţi a fost mai mic decât în 2009 (106 delfini), dar mai mare decât în 2008, când au fost recuperate cadavrele a 45 delfini. Principala cauză a morţii delfinilor recuperaţi de echipa care deserveşte programul „Delfinii în criză! - Dolphins in distress!” este înecul, ca urmare a prinderii în plasele de pescuit.