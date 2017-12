Delfinii vor decide când încep spectacolele

Odată cu venirea celor trei delfini de la Acvariul din Beijing, Delfinariul Constanţa redevine punctul de atracţie turistică de dinainte de ieşirea din scenă a delfinului Mark. Directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), Adrian Mânăstireanu, a explicat că proiectul aducerii la Constanţa a delfinilor a demarat încă din anul 2008, de către fosta conducere a CMSN. Chiar dacă aveau cunoştinţe despre modul în care se dresează delfinii, medicii şi dresorii români spun că, la Beijing, abia au apucat să înveţe abecedarul în dresură. Antrenorul chinez Zhang Qingling a povestit că delfinii pot face sărituri la înălţime, se joacă cu mingi, cu cercuri şi că fiecare dintre ei are o jucărie preferată şi o poftă foarte mare de joacă. „După antrenament, fiecare dintre ei se joacă. În timpul unor demonstraţii pe care le-a susţinut la Beijing, Chen Chen a ascuns mingea preferată sub un pod pentru a se putea juca după antrenament fără a fi vreun antrenor în preajmă. Delfinii sunt foarte deştepţi şi iubesc necondiţionat fiecare persoană cu care lucrează“, a declarat Zhang Qingling, care a adăugat că antrenorii sunt pentru delfini părinţi, profesori şi parteneri de joacă în acelaşi timp. El a mai spus că dresajul unui delfin durează cel puţin unul sau doi ani pentru a putea susţine demonstraţii, masculul Chen Chen având în acest moment doi ani de când se antrenează, iar femelele Pei Pei şi Ni Ni un an şi şase luni. În privinţa datei la care vor începe spectacolele, Mânăstireanu a spus că totul depinde de modul în care se vor acomoda delfinii, având în vedere că, pe parcursul drumului dintre Beijing şi Constanţa, mamiferele au fost supuse unui stres foarte mare. „Organismul delfinilor este unul foarte sensibil, care poate acumula foarte multe toxine sub stres. Stând peste 23 de ore în aceeaşi poziţie, organismul intră în amorţeală şi îi trebuie cel puţin 15 zile pentru a-şi reveni la normal“, a declarat medicul veterinar al CMSN, Nicoleta Ursu.