„Delfinul Mării Negre” a ajuns la Chişinău

Trofeul celei de-a opta ediţii a Festivalului Balcanic Festivalului de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Delfinul Mării Negre”, de la Cumpăna, ajunge, anul acesta, la Chişinău, câştigătoare fiind Diana Brescan, în vârstă de 13 ani. În acest weekend s-a inaugurat, totodată, prima ediţie balcanică a acestei tradiţionale competiţii.

Timp de două zile, vineri şi sâmbătă, în cadrul acestei adevărate „olimpiade balcanice a muzicii uşoare” pentru tineret, aşa cum a denumit-o preşedintele juriului, redactorul muzical Liviu Predescu, pe scena Casei de Cultură din comuna Cumpăna au concurat 51 tineri, grupaţi pe trei secţiuni de vârstă, 6-10 ani, 11-14 ani şi 15-19 ani, reprezentând atât cele opt regiuni ale României, cât şi două ţări învecinate: Republica Moldova şi Bulgaria. Din juriul festivalului au făcut parte nume sonore ale unor compozitori şi oameni de cultură, dintre care s-au remarcat preşedintele şi dirijorul orchestrei festivalului de la Mamaia, Mădălin Voicu şi, respectiv Viorel Gavrilă. Criteriile de jurizare au urmărit calităţile artistului perfect: voce, intonaţie, dicţie, mişcare scenică şi imagine.

Judeţul Constanţa a avut o bună prestaţie, păstrând, astfel, două premii I. Câştigătorii acestora sunt Victor Cristian Dorian, de 10 ani, din Medgidia, la prima secţiune, cu piesa „Pentru ea” şi Iolanda Ulmeţeanu, de 15 ani, din Constanţa, la cea de-a treia secţiune, cu melodia „Stand up for love”. Alte trei concitadine ale Iolandei, Elena Păunescu, de 10 ani, cu melodia „Je ne regrette rien”, Anastasia Ciornea, de 9 ani, cu „Vis de copil” şi Raluca Alexandra Sofrone, 16 ani, cu cântecul „Pedepseşte-mă, dar nu pleca” au păstrat în oraş şi premiul al III-lea, respectiv menţiunile primei şi ultimei secţiuni. Premiul al II-lea la prima categorie a fost obţinut de Lavinia Rusu, de 8 ani, din Chişinău, cu piesa „Ţara copiilor”.

Câştigătorii concursului la categoria de vîrstă 11-14 ani sunt: premiul I - Viktoria Penkova Peneva, de 11 ani, din Dobrich, Bulgaria, cu piesa „The heart will go on”, premiul al II-lea - Angela Bîtlan, 13 ani, din Tecuci, judeţul Galaţi, cu piesa „Mama” şi locul al III-lea - Daniel Cătălin Mateiu, de 12 ani, comuna Câmpuri, Vrancea, cu piesa „Don Juan”. O menţiune a fost acordată Dianei Petronela, de 13 ani, din Piatra Neamţ, care a interpretat piesa „Tu n-ai avut curaj”. Ceilalţi câştigători ai ultimei secţiuni sunt din Focşani: Emanuela Ceauşu, 17 ani, cu piesa „Spune da, spune nu” şi „Dragoş Mihai Paraschiv, 15 ani, cu melodia „De dragul tău”. „Premiul Bulgariei”, care constă în participarea la Festivalul Tutrakan din ţara vecină, a fost acordat gălăţencei Ana Maria Covrig, de 10 ani, care a interpretat piesa „Nicio stea”, iar premiul de popularitate a revenit prahovencei Giuliana Eftimescu, 15 ani, care a cântat melodia „Hei hai vino”.

„Diana Brescan, de la secţiunea a doua, a fost artistul complet pe scenă: glas, imagine, mişcare, dorinţă, prospeţime, tinereţe”, a declarat preşedintele juriului, Liviu Predescu. Micuţa basarabeancă a uimit publicul prin interpretarea impresionantă. Se pregăteşte în domeniul muzical de la vârsta de nouă ani şi a participat la mai multe competiţii din Chişinău, iar în România, la Festivalul de la Cernavodă, „Steaua Dunării” şi la „Ceata lui Piţigoi” din Galaţi, unde a obţinut locul I. „M-am pregătit foarte mult şi cred că am arătat ce pot. Piesa pe care am interpretat-o, intitulată „Dorul”, îmi place foarte mult, îmi aduce noroc şi o s-o cânt mai departe în competiţii. Este scrisă de regretatul compozitor basarabean Nicolae Solac. Mă pregătesc să particip şi la Festivalul „Steaua Chişinăului”, care se va desfăşura luna viitoare”, a declarat câştigătoarea „Delfinului Mării Negre”. Aceasta a adăugat: „Juriul a fost competent şi organizarea a fost excelentă, de un nivel înalt. Despre concurenţii mei nu pot spune că mi-au reţinut atenţia anumiţi concurenţi, pentru că toţi mi-au plăcut, fiecare a avut un talent aparte. Am avut emoţii, a fost o concurenţă foarte strânsă, dar le-am depăşit. Speram să câştig un loc pe podium dar nu mă aşteptam să obţin marele trofeu”.

Iolandei Ulmeţeanu i-a fost înmânat premiul de către Sorin Calafus, preşedintele fundaţiei culturale care îi poartă numele. „Mă bucur că, la această competiţie, am păstrat premiul I pentru judeţul nostru. Am avut emoţii şi le mulţumesc pentru acest succes părinţilor şi profesorului cu care m-am pregătit de doi ani, Teodor Rădulescu. Mă aflu pe scena Festivalului de la Cumpăna pentru al doilea an consecutiv. A fost foarte frumos. Competiţia este o rampă de lansare pentru tinerele talente, pentru că juriul a fost compus din numeroşi muzicieni renumiţi”, a precizat constănţeanca. Iolanda este şi câştigătoarea unor trofee la concursurile „Mlădiţe dunărene” şi „Steluţele Mării” şi este cunoscută pe scena unor competiţii din judeţul Vrancea. În prezent se pregăteşte pentru un alt concurs muzical local, „Remember”.

„Vreau să amintesc tuturor celor care vin la astfel de manifestări să fie foarte bine pregătiţi, pentru că se doreşte ca acest festival să devină unul de răsunet în următorii cinci ani. Vrem să-l extindem la minim cinci ţări balcanice, începând din 2010. Ne dorim ca aceste premii să confirme peste ani şi să putem viziona, la posturile TV, videoclipuri ale unor copii care astăzi vin în concurs, ne dorim vedete de aici, de la Cumpăna” a concluzionat preşedintele juriului, Liviu Predescu.