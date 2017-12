Delia își schimbă săptămânal culoarea părului

Solista Delia nu se plictisește deloc și nu își plictisește nici fanii. Artista își schimbă aproape săptămânal coafura și culoarea părului. Ea a avut scurte perioade, în vara aceasta, în care a avut păr albastru, pentru ca apoi să revină la verde și chiar la mai multe culori, apoi precum un curcubeu. Acum însă, Delia are părul roz. „Nu contează ce culoare am părul… important e cum și cât...”, a scris Delia pe Facebook, aluzie la versurile piesei „Vinovații fără vină” a trupei Pasărea Colibri: „Nu contează cât de lung am părul / Important e cât și cum gândesc”.