Delia petrece Crăciunul la Constanţa!

Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi, iar unele cluburi din Constanţa deja pregătesc oferta distracţiilor pentru magica seară de Crăciun. Contrar tradiţiei de a-l aştepta pe... Moş Crăciun acasă şi de a se bucura în familie de sărbătoarea Naşterii Domnului, mulţi dintre tinerii constănţeni aleg să petreacă în compania prietenilor şi a muzicii, prin cluburi.

MOMENTE DE CABARET ŞI SEXY-CRĂCIUNIŢE Printre primele localuri din oraş care şi-au anunţat deja programul pentru prima seară de Crăciun se numără clubul Crush. Petrecăreţii se vor bucura, pe 25 decembrie, de o noapte specială, cu multe surprize şi momente... fierbinţi, de cabaret. Din „peisajul” distracţiei nocturne nu puteau lipsi Moş Crăciun şi sexy-crăciuniţele, care vor anima atmosfera până spre dimineaţă. Surpriza petrecerii din Crush o constituie un show live incendiar susţinut de frumoasa cântăreaţă Delia, venită direct de pe platourile de la „X Factor”, pentru a petrece Crăciunul alături de constănţeni.

SHOW LIVE Din repertoriul concertului din clubul constănţean nu vor lipsi, desigur, hiturile artistei din ultima perioadă, „Dale”, „Wuella Wuella\" şi nici noua sa piesă de dragoste, cu versuri în limba română, „Aproape de tine\", o colaborare cu F. Charm. Pentru că va avea loc în zi de mare sărbătoare, show-ul va include, fără îndoială, şi piese de iarnă din repertoriul internaţional şi autohton.

Biletele pentru petrecerea primei seri de Crăciun în compania Deliei, una dintre cele mai bine cotate cântăreţe autohtone ale momentului, costă 20 de lei.

VACANŢĂ DE 50.000 DE EURO Anul care se apropie de final a fost unul cât se poate de benefic pentru carismatica şi nonconformista interpretă în vârstă de 30 de ani. Delia s-a căsătorit, în luna august, cu alesul inimii sale, Răzvan Munteanu, iar după Revelion, cei doi şi-au programat o vacanţă de o lună, pe ruta Dubai - Singapore - Filipine - Bali - Malaezia. Scopul îl constituie o binemeritată odihnă, dar şi conceperea unui copil.

Cuplul va călători la business class, cu avionul cel mai mare din lume, preţul ambelor bilete fiind de 6.500 de euro. Cei doi vor locui două zile în Dubai, la hotelul de cinci stele The Palace - The Old Town şi încă trei zile la cel mai mare hotel din Singapore, Marina Bay, unde vor face baie într-o piscină exclusivistă, situată la etajul 80. Călătoria va continua în Filipine, Bali şi Malaezia, iar pentru întreaga distracţie, Delia şi Răzvan au alocat suma de... 50.000 de euro.