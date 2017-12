Dell vrea să se extindă în România

Gigantul american IT Dell intenționează să-și continue extinderea și să investească în România, potrivit şefei operaţiunilor în Europa Centrală şi de Est, Anjei Monrad - „Vrem să ne extindem şi să investim în România, pe măsură ce creşte business-ul. Cu siguranţă vom avansa în piaţa soluţiilor de stocare. În segmentul serverelor, suntem deja numărul doi, iar în cel al PC-urilor suntem pe trei“. În prezent, Dell se află în plin proces de achiziţie a furnizorului de soluţii de stocare EMC din SUA, tranzacţia ridicându-se la aproape 70 miliarde dolari. Și EMC are operaţiuni în România, însă la un nivel mai redus decât Dell. În prezent, Dell are în România aproape 400 de angajaţi în centrul de servicii şi în cadrul reprezentanţei locale, peste 90% fiind salariați ai Dell International Service. Compania a înregistrat anul trecut afaceri de 73,6 milioane lei şi un profit de 2,4 milioane lei, potrivit datelor raportate la Minisiterul de Finanţe.